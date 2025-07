Empresário investigado pela PF tem R$ 1,7 bilhão em contratos públicos

Expansão de contratos

Após a aproximação com Alcolumbre, as empresas de Chaves Pinto conseguiram diversos contratos, boa parte deles financiados com recursos indicados pelo senador, um dos mais influentes sobre o Orçamento no Congresso.

No final de 2022, quando Waldez Góes, então governador do Amapá, já havia sido indicado ministro do Desenvolvimento Regional do governo Lula, que começaria no ano seguinte, Chaves Pinto venceu uma licitação de R$ 99 milhões no estado.

A abertura dos envelopes que consagrou a empresa vencedora ocorreu dois dias antes do fim do governo Waldez, em 30 de dezembro. Os recursos foram assegurados por Alcolumbre via emendas de relator.

Investigação por madeira ilegal

Há outro inquérito da PF em andamento que investiga Chaves Pinto por corrupção, fraude à licitação, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e peculato.