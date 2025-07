Empresa ligada a ex-senador escapou de cobranças na Codevasf

A Liga Engenharia, empresa ligada ao ex-senador Fernando Bezerra Coelho (MDB), escapou, até agora, da cobrança do superfaturamento encontrado em um contrato de pavimentação na Codevasf.

A empresa firmou R$ 290 milhões em contratos com a Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), empresa estatal ligada ao MIDR (Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional) cuja atuação é influenciada há décadas pela família Coelho em Petrolina (PE).

Um dos sócios da Liga, Pedro Garcez de Souza, é da família Souza, de empresários próximos aos Coelho. Um ex-assessor de Fernando Bezerra Coelho, Aurivalter Cordeiro da Silva, chefiou a estatal em Petrolina durante o governo Bolsonaro.