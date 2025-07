Governo vai usar Ministério do Trabalho para fiscalizar seguro a pescadores

No ano passado, o INSS pagou R$ 5,9 bilhões aos beneficiários do seguro. Em junho, uma reportagem do UOL mostrou cidades com indícios de fraudes, onde há mais pescadores registrados do que seria numericamente possível.

Nos próximos dias, o governo irá oficializar uma nova estrutura de fiscalização, em que caberá a auditores fiscais do trabalho apurar irregularidades nos municípios, checando se os registrados no RGP (Registro Geral de Pesca) do Ministério da Pesca e beneficiários do seguro são realmente pescadores.

O diagnóstico do Ministério da Previdência Social, que solicitou a mudança, é que o Ministério da Pesca, a quem hoje cabe essa fiscalização, tem um déficit de mão de obra para realizar esse tipo de trabalho nos municípios.

No início do mês, a CGU (Controladoria-Geral da União) abriu uma auditoria sobre o seguro-defeso em 23 cidades do Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Maranhão e Piauí, estados onde há a maior concentração de pescadores per capita.

Em entrevista ao UOL, o ministro da Pesca, André de Paula (PSD), disse que o ministério quer ajudar a combater as possíveis fraudes no RGP. O registro, administrado pela Pesca, é obrigatório para acessar o benefício.

A maioria das inscrições no seguro-defeso é feita por entidades conveniadas ao INSS, como colônias e federações de pesca.