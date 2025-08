No MA, vice-prefeita, parentes e namorado ganham seguro para pescadores

No ano passado, o INSS pagou R$ 5,9 bilhões aos beneficiários do seguro. Em junho, uma reportagem do UOL mostrou cidades com indícios de fraudes, onde há mais pescadores registrados do que seria possível dentro de suas populações.

Procurado, o INSS disse que caberia ao Ministério da Pesca comentar o caso. O ministério não respondeu.

CGU vai auditar seguro

No início do mês, a CGU (Controladoria-Geral da União) abriu uma auditoria sobre o seguro-defeso em 23 cidades do Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Maranhão e Piauí, onde há a maior concentração de pescadores per capita.

Em entrevista ao UOL, o ministro da Pesca, André de Paula (PSD), disse que o ministério quer ajudar a combater as possíveis fraudes no RGP. O registro, administrado pela Pesca, é obrigatório para quem quer acessar o benefício.

Para melhorar o controle sobre os pagamentos, o governo também irá delegar a fiscalização do seguro nos municípios aos auditores do Ministério do Trabalho e Emprego.