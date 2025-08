Na mira da PF, suplente de Alcolumbre abandona obra de R$ 124 milhões

As firmas têm R$ 1 bilhão em contratos com o governo do Amapá, R$ 595 milhões com o governo federal e R$ 45 milhões com outros entes.

O maior contrato com o governo do Amapá, de R$ 934 milhões, já foi aditivado 14 vezes e se estende desde 2011, com investigações do MP-AP (Ministério Público do Amapá) sobre atrasos e acidentes na execução das obras.