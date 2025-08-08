Ministro do TCU limitou investigação de cartel na 'estatal do centrão'
Uma auditoria sobre uma suspeita de cartel na Codevasf, estatal federal, está parada no TCU (Tribunal de Contas da União) após uma decisão do ministro Jorge de Oliveira contrariar as recomendações da área técnica.
O processo se arrasta desde 2022, quando uma auditoria detectou indícios de cartel em 102 editais da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) de 2018 a 2021.
Segundo a auditoria, nesse período, houve uma concentração dos vencedores dos editais em poucas empresas, com indício de rodízio, ou seja, de que as firmas vencedoras se revezavam para vencer as propostas.
A área técnica apontou que, em 2021, houve uma redução abrupta dos descontos oferecidos pelas empresas nas licitações, o que sugere que elas estavam se organizando entre si para vencer os pregões.
A investigação aconteceu após reportagens da Folha apontarem indícios do conluio entre as empreiteiras que participavam das licitações durante o governo Jair Bolsonaro (2019-2022).
Uma das empresas suspeitas de integrar o cartel, a Construservice, é investigada por fraude à licitação no Maranhão, em inquérito que agora tramita no STF (Supremo Tribunal Federal) e levou a uma denúncia criminal contra Juscelino Filho (União), ex-ministro das Comunicações do governo Lula.
A Construservice foi procurada para comentar a suspeita de integrar o cartel, mas não respondeu ao contato da reportagem.
A Codevasf disse ao UOL que encaminhou ao TCU informações sobre suas ações de pavimentação sucessivas vezes e que os casos investigados pela PF se referem a licitações realizadas por prefeituras, e não pela própria estatal.
A estatal, que teve seu orçamento inflado desde 2019, foi uma das principais destinatárias das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto —nesse período, foi presidida por um indicado de Elmar Nascimento (União-BA). Hoje, está sob controle do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).
Em 18 de julho de 2023, a auditoria recomendou que a Codevasf e 32 empresas participantes das licitações fossem ouvidas para que a investigação avançasse.
"Caso confirmada a ocorrência de fraude à licitação, poderá ser declarada sua inidoneidade para participar, por até cinco anos, de licitação na administração pública federal", apontou o auditor responsável pelo caso.
Em dezembro de 2023, o ministro relator do caso, Jorge de Oliveira, discordou da recomendação da área técnica e afirmou que não era preciso ouvir as empresas.
Ele entendeu que não havia "lastro probatório" suficiente para que as empresas fossem ouvidas. "Não há, ainda, nenhuma prova direta de ocorrência de ilícitos, o que torna extremamente frágil a utilização da inferência matemática como única evidência válida", avaliou o ministro.
O ministro foi procurado pelo UOL para comentar o caso, mas não se manifestou.
Segundo Jorge de Oliveira, outros fatores além de um possível cartel poderiam explicar a concentração das licitações em poucas empresas, como a pandemia do coronavírus, que impactou a cadeira produtiva de engenharia.
O ministro determinou, então, que apenas fossem compartilhadas informações com a CGU (Controladoria-Geral da União), Polícia Federal e Ministério Público Federal, para "obter eventuais contribuições para as apurações já em curso, mediante compartilhamento de novas provas indiretas ou, principalmente, de provas diretas, e/ou subsidiar novas linhas de investigação".
Com isso, porém, não houve nenhuma penalidade até agora para as empresas suspeitas de fraudar as licitações da estatal.
Foi o segundo momento na auditoria em que uma recomendação da área técnica foi desconsiderada. Em setembro de 2022, foi pedida uma medida liminar (temporária) para que a Codevasf suspendesse a assinatura de contratos até o fim da investigação sobre cartel. Os ministros do TCU negaram o pedido.
Desde dezembro de 2023, quando Jorge de Oliveira negou o pedido para ouvir as empresas suspeitas, a auditoria está parada, sem novos pareceres da área técnica. Em maio deste ano, o ministro determinou urgência para que a equipe enviasse seu relatório final sobre o caso.
Em 2024, a CGU enviou ao TCU um relatório mostrando que encontrou superfaturamento em 10 de 12 obras de engenharia da Codevasf que auditou. A PF e o MPF também informaram que têm investigações sobre irregularidades em licitações da companhia.
A Codevasf é subordinada ao MIDR (Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional). Seus convênios com prefeituras foram alvo da PF no Maranhão e, agora, estão sendo investigados no âmbito da Operação Overclean, na Bahia.
Sobre as investigações da PF, a Codevasf disse ainda que "não tem qualquer participação em procedimentos licitatórios de prefeituras com as quais mantém convênios; processos de licitação e contratação são de responsabilidade dos órgãos convenentes (nesse caso, as prefeituras), nos termos do que dispõem as portarias interministeriais que disciplinam a transferência de recursos mediante convênios".
