Ministro do TCU limitou investigação de cartel na 'estatal do centrão'

A área técnica apontou que, em 2021, houve uma redução abrupta dos descontos oferecidos pelas empresas nas licitações, o que sugere que elas estavam se organizando entre si para vencer os pregões.

A investigação aconteceu após reportagens da Folha apontarem indícios do conluio entre as empreiteiras que participavam das licitações durante o governo Jair Bolsonaro (2019-2022).

Uma das empresas suspeitas de integrar o cartel, a Construservice, é investigada por fraude à licitação no Maranhão, em inquérito que agora tramita no STF (Supremo Tribunal Federal) e levou a uma denúncia criminal contra Juscelino Filho (União), ex-ministro das Comunicações do governo Lula.

A Construservice foi procurada para comentar a suspeita de integrar o cartel, mas não respondeu ao contato da reportagem.



A Codevasf disse ao UOL que encaminhou ao TCU informações sobre suas ações de pavimentação sucessivas vezes e que os casos investigados pela PF se referem a licitações realizadas por prefeituras, e não pela própria estatal.

A estatal, que teve seu orçamento inflado desde 2019, foi uma das principais destinatárias das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto —nesse período, foi presidida por um indicado de Elmar Nascimento (União-BA). Hoje, está sob controle do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Em 18 de julho de 2023, a auditoria recomendou que a Codevasf e 32 empresas participantes das licitações fossem ouvidas para que a investigação avançasse.