Hospitais particulares recebem 30% de emendas do atendimento especializado

Entidades privadas receberam quase um terço das emendas da saúde e das verbas extras indicadas por parlamentares para a atenção médica especializada entre 2019 e 2024.

O dado faz parte de um estudo do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), realizado pelo economista Filipe Cavalcanti.

Segundo o levantamento, R$ 10,6 bilhões dos R$ 35 bilhões destinados à atenção especializada em saúde, nesse período de seis anos, foram repassados a entidades privadas, como associações, fundações e outros entes.