Hospitais particulares recebem 30% de emendas do atendimento especializado
Entidades privadas receberam quase um terço das emendas da saúde e das verbas extras indicadas por parlamentares para a atenção médica especializada entre 2019 e 2024.
O dado faz parte de um estudo do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), realizado pelo economista Filipe Cavalcanti.
Segundo o levantamento, R$ 10,6 bilhões dos R$ 35 bilhões destinados à atenção especializada em saúde, nesse período de seis anos, foram repassados a entidades privadas, como associações, fundações e outros entes.
O recorte da pesquisa começa em 2019, primeiro ano da gestão de Jair Bolsonaro (PL), quando esse tipo de incremento foi criado, e inclui também os dois primeiros do governo Lula (PT).
A pulverização de recursos reduz a transparência dos repasses e dificulta o controle do Estado sobre a efetividade dos investimentos, já que as instituições privadas não têm as mesmas obrigações de transparência que as públicas.
Muitos municípios recorrem a hospitais particulares para atendimentos especializados, pois os públicos podem estar sobrecarregados ou sem a estrutura necessária. Por isso, a lei permite esse tipo de repasse.
Atenção primária e atenção especializada
O estudo analisou verbas enviadas ao sistema de saúde de estados e municípios via emendas parlamentares.
O foco está em duas modalidades: incremento à atenção primária e incremento à atenção especializada.
A atenção primária é a porta de entrada do SUS, com atendimento generalista. Já a atenção especializada envolve consultas com especialistas, internações e cirurgias.
Entre 2019 e 2024, o incremento à atenção primária somou R$ 40 bilhões. Por lei, só instituições públicas podem receber esses recursos.
Na atenção especializada, as entidades privadas mais beneficiadas foram as Santas Casas (R$ 2 bilhões) e a Fundação Pio XII, que administra o Hospital de Amor — antigo Hospital do Câncer de Barretos —, com quase R$ 1 bilhão.
"Percepção falsa"
Cavalcanti disse ao UOL que as transferências não estão claramente identificadas nas bases de dados orçamentárias nem nas informações disponibilizadas pelo Fundo Nacional de Saúde.
"Os repasses são feitos inicialmente aos fundos estaduais ou municipais de saúde, que aparecem como beneficiários formais. Isso pode gerar a falsa percepção de que não há transferência de recursos para o setor privado, quando, na realidade, há. Como consequência, compromete-se a transparência e limita-se a fiscalização pela sociedade", disse o pesquisador.
O estudo também mostrou que os repasses a hospitais evangélicos e espíritas cresceram 357% entre 2019 e 2024, passando de R$ 9,5 milhões para R$ 45,6 milhões. No total, foram R$ 128 milhões no período.
Repasses cobiçados
Os repasses para atenção primária e especializada se tornaram as modalidades mais cobiçadas de emenda parlamentar, já que são pagos imediatamente ao estado ou município indicado pelo parlamentar, sem atrasos.
São conhecidas como transferências "fundo a fundo": saem do FNS (Fundo Nacional de Saúde) e vão direto para os fundos municipais e estaduais.
No estudo, Cavalcanti aponta disparidades nos repasses. Alguns municípios foram privilegiados pelas indicações de emendas, e outro, ficaram sem receber.
Cavalcanti também frisa também que existem "verbas extras"—não registradas oficialmente como emendas, mas influenciadas por critérios políticos.
Em 2024, alguns municípios receberam R$ 651 ou R$ 747 per capita para incremento da atenção primária e especializada, respectivamente, enquanto outros não receberam nada.
Filipe Cavalcanti, pesquisador do Ipea
O ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) e o atual do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), tiveram influência sobre essa divisão, assim como outros líderes partidários relevantes no Congresso, como mostrou o UOL. Alagoas, Piauí, Roraima e Amapá são, nessa ordem, os estados com maiores verbas recebidas per capita.
"A melhor saída seria adotar maior rigidez na definição desses limites, para evitar que alguns municípios recebam valores muito superiores ao repasse regular do ministério", disse o economista do Ipea.
