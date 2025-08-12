Governo vai liberar R$ 1,7 bi na Saúde em meio a crise no Congresso

Após uma semana tumultuada no Congresso Nacional, o governo federal se prepara para pagar mais R$ 1,7 bilhão em indicações de parlamentares por meio de verbas extras no Ministério da Saúde.

Os recursos, que atendem a pedidos de deputados e senadores, vêm do orçamento próprio do ministério, e não de emendas parlamentares.

Por esse motivo, trata-se de uma variação do chamado "orçamento secreto", sem transparência, e que foi questionada por ONGs em ação no STF (Supremo Tribunal Federal). Neste ano, o governo Lula já liberou R$ 3 bilhões nessa modalidade, e a previsão é que até o final do ano o montante alcance R$ 8 bilhões.