Governo vai liberar R$ 1,7 bi na Saúde em meio a crise no Congresso
Após uma semana tumultuada no Congresso Nacional, o governo federal se prepara para pagar mais R$ 1,7 bilhão em indicações de parlamentares por meio de verbas extras no Ministério da Saúde.
Os recursos, que atendem a pedidos de deputados e senadores, vêm do orçamento próprio do ministério, e não de emendas parlamentares.
Por esse motivo, trata-se de uma variação do chamado "orçamento secreto", sem transparência, e que foi questionada por ONGs em ação no STF (Supremo Tribunal Federal). Neste ano, o governo Lula já liberou R$ 3 bilhões nessa modalidade, e a previsão é que até o final do ano o montante alcance R$ 8 bilhões.
As indicações são feitas por meio de planilhas elaboradas pelas assessorias parlamentares ligadas às lideranças partidárias da Câmara dos Deputados e do Senado, e posteriormente enviadas ao governo.
O governo nega acesso a essas planilhas, alegando desconhecê-las. No entanto, parlamentares ouvidos pelo UOL relatam que o fluxo de pedidos passa pela SRI (Secretaria de Relações Institucionais) do Palácio do Planalto.
Em junho, o ministro Flávio Dino pediu explicações ao Congresso e ao governo federal sobre o uso dessas verbas como moeda de negociação política. A AGU (Advocacia-Geral da União) negou que os recursos estejam sendo utilizados como emendas, e o Legislativo ainda não respondeu.
Na semana passada, um acordo articulado por Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Câmara, encerrou o motim de deputados bolsonaristas, que havia paralisado os trabalhos da Câmara.
O acordo envolve a tentativa de aprovar o fim do foro privilegiado, medida que protegeria parlamentares de investigações no Supremo.
Assim, uniram-se os interesses de bolsonaristas —investigados por ataques à democracia e tentativa de golpe de Estado —e os daqueles que respondem a inquéritos no STF por desvio de recursos de emendas parlamentares.
O risco de novos tumultos no Congresso ameaça pautas prioritárias para o governo, como a isenção do Imposto de Renda de quem ganha até R$ 5 mil, relatada por Lira.
Por isso, o Planalto já se antecipa para retomar o desembolso de recursos na área da Saúde, onde as verbas são mais cobiçadas pelos parlamentares.
Procurada, a SRI negou intermediar pedidos de verbas "extras" e afirma que lida apenas com emendas. O Ministério da Saúde, por sua vez, diz que cumpre critérios técnicos para definir a destinação dos recursos (leia mais abaixo).
Destinação a bases de aliados
Os recursos liberados pelo Ministério da Saúde no início do ano privilegiaram bases de aliados do governo, como mostrou o UOL.
Os municípios de Alagoas foram os principais beneficiados, recebendo R$ 129 milhões. Em segundo lugar estão as cidades de São Paulo, com R$ 85 milhões, apesar de a população paulista ser 14 vezes maior que a alagoana.
Entre as cidades que mais receberam verbas estão bases eleitorais de Lira. Maceió lidera o ranking nacional, com R$ 57,7 milhões. Outros municípios alagoanos governados por aliados de Lira, como Rio Largo, Arapiraca, Pilar e União dos Palmares, também foram priorizados no primeiro lote de liberações.
A preferência a parlamentares do centrão incomodou deputados da base governista, que acreditam que o ministro Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, deveria ter privilegiado mais indicações de partidos de esquerda.
Nos bastidores, a expectativa é que as próximas liberações atendam deputados e senadores petistas, mais fiéis à base. Isso dependerá, no entanto, da pressão sofrida pelo governo Lula para atender os demais.
Outro lado
Ao UOL, o Ministério da Saúde afirmou que "não adota qualquer mecanismo que se assemelhe ao chamado 'orçamento secreto'. Todos os investimentos de saúde relacionados à parcela única estão publicados no Portal da Transparência e disponíveis para consulta pública."
Questionado sobre se, então, iria divulgar os parlamentares responsáveis pelas indicações, a pasta negou se tratarem de indicações políticas.
"As portarias de parcela única são instrumentos de financiamento do SUS utilizados desde a década de 1990, adequados para situações em que é necessário apoiar os entes federados na garantia de serviços essenciais à população e atender demandas emergenciais e pontuais de estados e municípios."
"Neste ano, o Ministério da Saúde fez avanço inédito ao criar normativas claras para o atendimento a essas circunstâncias, com critérios técnicos e objetivos. O repasse desses recursos ocorre mediante análise técnica dos planos de trabalho apresentados por seus proponentes -- que são sempre estados e municípios."
"Um elemento que demonstra, de forma cabal, a adoção dos critérios técnicos, é que todos os estados, todas as capitais e outras 2.663 prefeituras foram contemplados com R$ 4,3 bilhões desses recursos, ainda que esses governos locais estejam sob a gestão de partidos de oposição ao governo federal."
