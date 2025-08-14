Comissão contraria STF, aprova emendas sem transparência e prioriza PP

Esse tipo de manobra, atribuindo pedidos a "lideranças", já foi rejeitada pelo STF quando, em março, o Congresso aprovou da mesma forma as atas identificando os pedidos das emendas de 2024. O Supremo entendeu que houve uma burla às decisões que determinavam transparência.

Como revelou o UOL, cada deputado teve uma cota de emendas de comissão de até R$ 11 milhões. A única comissão em que há valores maiores do que isso para parlamentares individuais — ou lideranças partidárias — é a de Saúde.

Alguns nomes que aparecem como responsáveis por valores maiores são o do líder do governo na Câmara, Zé Guimarães (PT-CE), com R$ 54 milhões, Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do PT, com R$ 27 milhões, e Fred Costa (MG), líder do PRD, com R$ 19 milhões. No caso deles, porém, as indicações foram feitas para seus respectivos estados: Ceará, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Dos R$ 110 milhões indicados pela liderança do PP, R$ 78 milhões são destinados a cidades do Rio de Janeiro, estado pelo qual foi eleito o líder do partido, Dr. Luizinho. Procurado, ele não retornou o contato da reportagem. O presidente da Comissão de Saúde, Zé Vitor (PL-MG), também não respondeu.

As demais comissões que aprovaram emendas nesta semana na Câmara — as de Turismo, Esporte, Desenvolvimento Urbano e Integração Nacional e Desenvolvimento Regional — cumpriram a determinação do STF.

As planilhas foram publicadas na manhã de hoje no site da Câmara dos Deputados, identificando os responsáveis pelas emendas.