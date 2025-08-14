Comissão contraria STF, aprova emendas sem transparência e prioriza PP
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados contrariou as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre emendas de comissão e aprovou as indicações sem dar transparência completa a quem são os padrinhos, ou seja, os parlamentares responsáveis pelos pedidos.
Do R$ 1,3 bilhão em emendas aprovadas ontem pela comissão, R$ 156 milhões estão identificados em nome de lideranças partidárias, sendo que, nessa soma, R$ 110 milhões foram indicados pela liderança do PP.
O PP é o partido no qual atua Mariângela Fialek, assessora parlamentar que controla a distribuição de emendas na Câmara. Nos últimos anos, ela foi responsável por organizar as indicações do orçamento secreto e de verbas extras na Saúde.
Esse tipo de manobra, atribuindo pedidos a "lideranças", já foi rejeitada pelo STF quando, em março, o Congresso aprovou da mesma forma as atas identificando os pedidos das emendas de 2024. O Supremo entendeu que houve uma burla às decisões que determinavam transparência.
Como revelou o UOL, cada deputado teve uma cota de emendas de comissão de até R$ 11 milhões. A única comissão em que há valores maiores do que isso para parlamentares individuais — ou lideranças partidárias — é a de Saúde.
Alguns nomes que aparecem como responsáveis por valores maiores são o do líder do governo na Câmara, Zé Guimarães (PT-CE), com R$ 54 milhões, Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do PT, com R$ 27 milhões, e Fred Costa (MG), líder do PRD, com R$ 19 milhões. No caso deles, porém, as indicações foram feitas para seus respectivos estados: Ceará, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Dos R$ 110 milhões indicados pela liderança do PP, R$ 78 milhões são destinados a cidades do Rio de Janeiro, estado pelo qual foi eleito o líder do partido, Dr. Luizinho. Procurado, ele não retornou o contato da reportagem. O presidente da Comissão de Saúde, Zé Vitor (PL-MG), também não respondeu.
As demais comissões que aprovaram emendas nesta semana na Câmara — as de Turismo, Esporte, Desenvolvimento Urbano e Integração Nacional e Desenvolvimento Regional — cumpriram a determinação do STF.
As planilhas foram publicadas na manhã de hoje no site da Câmara dos Deputados, identificando os responsáveis pelas emendas.
Durante a semana, o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB), reuniu os presidentes das comissões e alguns líderes para organizar as planilhas votadas nas comissões.
Deputados afirmaram ao UOL que a votação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil depende da liberação das emendas parlamentares.
A proposta foi aprovada na comissão especial em julho e tinha previsão de votação para agosto, mas, nesta semana, o relator da proposta, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que a aprovação pode ficar para dezembro.
O Senado deve iniciar as votações das emendas nos próximos dias. O presidente da CAS (Comissão de Assuntos Sociais), Marcelo Castro (MDB-PI), disse ao UOL que vai pedir aos líderes para enviarem as indicações para a sua comissão, que tem mais recursos.
Procurados, os demais deputados citados na reportagem não responderam ao contato do UOL.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.