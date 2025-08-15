Proposta de acabar com foro privilegiado perde fôlego na Câmara
A proposta para acabar com o foro privilegiado de parlamentares, cuja articulação pôs fim ao motim de bolsonaristas na Câmara dos Deputados no início do mês, perdeu força nos últimos dias.
A ideia surgiu para acalmar integrantes do PL que defendiam que o ex-presidente Jair Bolsonaro fosse julgado fora do Supremo Tribunal Federal e mobilizou deputados preocupados com investigações sobre emendas.
Agora, porém, líderes partidários ouvidos pelo UOL avaliam que a proposta tem pouca chance de avançar, apesar de contar com o apoio de um número expressivo de deputados.
Integrantes de partidos do centrão querem aproveitar a oportunidade para tentar aprovar, antes, outra mudança: a exigência de autorização do Congresso para abrir processos contra parlamentares, como ocorria antes de 2001.
Entraves da PEC do foro privilegiado
A PEC (proposta de emenda à Constituição) do foro privilegiado foi aprovada pelo Senado em 2017, mas precisaria ser modificada na Câmara. Isso porque, no formato atual, ela elimina o foro por prerrogativa de função na Constituição em quase todos os casos, o que provocaria um caos processual.
Outro entrave é que mudanças na Constituição provavelmente valeriam apenas para novas investigações. Para ter efeito no caso de Bolsonaro, seria necessário deixar explícito que a alteração alcança processos em andamento.
Mesmo assim, a emenda certamente seria questionada no próprio Supremo, com baixa probabilidade de a Corte aceitar mudanças antes de eventual condenação de Bolsonaro — cujo julgamento está na reta final.
Além disso, qualquer versão do texto dependeria de nova aprovação no Senado, onde não há a mesma articulação favorável à proposta.
Autorização para processar
A recriação de uma exigência de autorização do Congresso para abertura de inquéritos contra deputados e senadores impediria, segundo alguns parlamentares, ações arbitrárias de magistrados, com ou sem o foro privilegiado.
Por isso, integrantes do centrão passaram a propor o fatiamento da discussão: votar primeiro a recriação da prerrogativa de autorização —prevista no texto original da Constituição— e deixar o fim do foro para depois.
"O centrão agora quer dividir em dois e votar primeiro as prerrogativas", afirma Sóstentes Cavalcante (RJ), líder do PL. "Querem votar a prerrogativa, a anistia e, por último, o foro, porque dizem que o Senado não quer [o foro]. O que é um erro, na minha avaliação, porque a PEC já passou pelo Senado."
"A gente tem voto. O problema é saber se vão querer [pautar]", completou.
Motta ganhou tempo após a reunião de líderes desta semana. No encontro, o líder do PSD, Antônio Brito (BA), ponderou que não tinha participado do acordo pelo fim do motim e que era necessário ouvir as bancadas antes de incluir a proposta na ordem do dia.
O gesto impediu que Motta fosse alvo de críticas, mas na avaliação de lideranças ouvidas pelo UOL, o presidente da Câmara não terá como impedir a inclusão da proposta da pauta. Além do PL, União Brasil e o PP, que já sinalizaram interesse em discutir o assunto, o PSD deve pedir na próxima reunião de líderes para pautar a PEC e iniciar a discussão sobre os temas, mas sem compromisso de votar o texto.
Instância do processo
Outra possível alteração na PEC diz respeito ao início dos processos. Pelo texto atual da PEC, eles começariam na primeira instância —ponto que também não é consenso.
O deputado Elmar Nascimento (União-BA), por exemplo, investigado pelo STF na Operação Overclean por fraude à licitação —suspeita que ele nega— , defende que os casos sejam julgados desde o início pela segunda instância, nos Tribunais Regionais Federais.
Em reunião nesta semana com a bancada do União Brasil, que tem 59 deputados, apenas cerca de metade manifestou apoio à proposta. No PP, o cenário é semelhante. Em ambos os partidos, muitos parlamentares ainda têm dúvidas se a segunda instância do Judiciário seria um terreno mais seguro.
Essas divergências colocam em risco o acordo que encerrou o motim de bolsonaristas, pelo qual União Brasil e PP apoiariam o fim do foro em troca do fim da obstrução dos trabalhos da Câmara.
Nos partidos de esquerda, quase todos são contrários à PEC, já que a proposta tem como pano de fundo retirar os processos de bolsonaristas do Supremo.
O líder do MDB, Isnaldo Bulhões (AL), é contra discutir a proposta neste momento. Na avaliação dele, a Casa deve se debruçar sobre temas que são importantes para o Brasil, como o tarifaço e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.