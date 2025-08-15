Proposta de acabar com foro privilegiado perde fôlego na Câmara

O gesto impediu que Motta fosse alvo de críticas, mas na avaliação de lideranças ouvidas pelo UOL, o presidente da Câmara não terá como impedir a inclusão da proposta da pauta. Além do PL, União Brasil e o PP, que já sinalizaram interesse em discutir o assunto, o PSD deve pedir na próxima reunião de líderes para pautar a PEC e iniciar a discussão sobre os temas, mas sem compromisso de votar o texto.

Instância do processo

Outra possível alteração na PEC diz respeito ao início dos processos. Pelo texto atual da PEC, eles começariam na primeira instância —ponto que também não é consenso.

O deputado Elmar Nascimento (União-BA), por exemplo, investigado pelo STF na Operação Overclean por fraude à licitação —suspeita que ele nega— , defende que os casos sejam julgados desde o início pela segunda instância, nos Tribunais Regionais Federais.

Em reunião nesta semana com a bancada do União Brasil, que tem 59 deputados, apenas cerca de metade manifestou apoio à proposta. No PP, o cenário é semelhante. Em ambos os partidos, muitos parlamentares ainda têm dúvidas se a segunda instância do Judiciário seria um terreno mais seguro.

Essas divergências colocam em risco o acordo que encerrou o motim de bolsonaristas, pelo qual União Brasil e PP apoiariam o fim do foro em troca do fim da obstrução dos trabalhos da Câmara.