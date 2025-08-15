Assine UOL
Natália Portinari

Natália Portinari

Proposta de acabar com foro privilegiado perde fôlego na Câmara

Natália Portinari e Carolina Nogueira
Colunista do UOL e do UOL, em Brasília
Atualizada em
Hugo Motta se senta na cadeira da presidência no plenário da Câmara, após tentativa de bloqueio de parlamentares bolsonaristas
Hugo Motta se senta na cadeira da presidência no plenário da Câmara, após tentativa de bloqueio de parlamentares bolsonaristas Imagem: Pedro Ladeira - 6.ago.2025/Folhapress

A proposta para acabar com o foro privilegiado de parlamentares, cuja articulação pôs fim ao motim de bolsonaristas na Câmara dos Deputados no início do mês, perdeu força nos últimos dias.

A ideia surgiu para acalmar integrantes do PL que defendiam que o ex-presidente Jair Bolsonaro fosse julgado fora do Supremo Tribunal Federal e mobilizou deputados preocupados com investigações sobre emendas.

Agora, porém, líderes partidários ouvidos pelo UOL avaliam que a proposta tem pouca chance de avançar, apesar de contar com o apoio de um número expressivo de deputados.

Integrantes de partidos do centrão querem aproveitar a oportunidade para tentar aprovar, antes, outra mudança: a exigência de autorização do Congresso para abrir processos contra parlamentares, como ocorria antes de 2001.

Entraves da PEC do foro privilegiado

A PEC (proposta de emenda à Constituição) do foro privilegiado foi aprovada pelo Senado em 2017, mas precisaria ser modificada na Câmara. Isso porque, no formato atual, ela elimina o foro por prerrogativa de função na Constituição em quase todos os casos, o que provocaria um caos processual.

Outro entrave é que mudanças na Constituição provavelmente valeriam apenas para novas investigações. Para ter efeito no caso de Bolsonaro, seria necessário deixar explícito que a alteração alcança processos em andamento.

Mesmo assim, a emenda certamente seria questionada no próprio Supremo, com baixa probabilidade de a Corte aceitar mudanças antes de eventual condenação de Bolsonaro — cujo julgamento está na reta final.

Além disso, qualquer versão do texto dependeria de nova aprovação no Senado, onde não há a mesma articulação favorável à proposta.

Autorização para processar

A recriação de uma exigência de autorização do Congresso para abertura de inquéritos contra deputados e senadores impediria, segundo alguns parlamentares, ações arbitrárias de magistrados, com ou sem o foro privilegiado.

Por isso, integrantes do centrão passaram a propor o fatiamento da discussão: votar primeiro a recriação da prerrogativa de autorização —prevista no texto original da Constituição— e deixar o fim do foro para depois.

"O centrão agora quer dividir em dois e votar primeiro as prerrogativas", afirma Sóstentes Cavalcante (RJ), líder do PL. "Querem votar a prerrogativa, a anistia e, por último, o foro, porque dizem que o Senado não quer [o foro]. O que é um erro, na minha avaliação, porque a PEC já passou pelo Senado."

"A gente tem voto. O problema é saber se vão querer [pautar]", completou.

Motta ganhou tempo após a reunião de líderes desta semana. No encontro, o líder do PSD, Antônio Brito (BA), ponderou que não tinha participado do acordo pelo fim do motim e que era necessário ouvir as bancadas antes de incluir a proposta na ordem do dia.

O gesto impediu que Motta fosse alvo de críticas, mas na avaliação de lideranças ouvidas pelo UOL, o presidente da Câmara não terá como impedir a inclusão da proposta da pauta. Além do PL, União Brasil e o PP, que já sinalizaram interesse em discutir o assunto, o PSD deve pedir na próxima reunião de líderes para pautar a PEC e iniciar a discussão sobre os temas, mas sem compromisso de votar o texto.

Instância do processo

Outra possível alteração na PEC diz respeito ao início dos processos. Pelo texto atual da PEC, eles começariam na primeira instância —ponto que também não é consenso.

O deputado Elmar Nascimento (União-BA), por exemplo, investigado pelo STF na Operação Overclean por fraude à licitação —suspeita que ele nega— , defende que os casos sejam julgados desde o início pela segunda instância, nos Tribunais Regionais Federais.

Em reunião nesta semana com a bancada do União Brasil, que tem 59 deputados, apenas cerca de metade manifestou apoio à proposta. No PP, o cenário é semelhante. Em ambos os partidos, muitos parlamentares ainda têm dúvidas se a segunda instância do Judiciário seria um terreno mais seguro.

Essas divergências colocam em risco o acordo que encerrou o motim de bolsonaristas, pelo qual União Brasil e PP apoiariam o fim do foro em troca do fim da obstrução dos trabalhos da Câmara.

Nos partidos de esquerda, quase todos são contrários à PEC, já que a proposta tem como pano de fundo retirar os processos de bolsonaristas do Supremo.

O líder do MDB, Isnaldo Bulhões (AL), é contra discutir a proposta neste momento. Na avaliação dele, a Casa deve se debruçar sobre temas que são importantes para o Brasil, como o tarifaço e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000.

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

