Governo usa R$ 3,9 bi de fundo de indenizações para amortizar dívida
O governo federal usou R$ 3,9 bilhões de um fundo de direitos difusos para amortizar a dívida pública no início de agosto, manobra questionada por procuradores do MPF (Ministério Público Federal).
Segundo os procuradores, a portaria do Ministério do Planejamento e Orçamento que destinou recursos para essa finalidade desrespeita uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre o tema.
Procurado pelo UOL, o governo nega esse entendimento e diz que foi autorizado a usar o saldo do fundo por uma lei complementar aprovada em dezembro de 2024.
O fundo em questão é o FDD (Fundo Federal dos Direitos Difusos), criado em 1985 para reparar danos aos direitos difusos, ou seja, ao meio ambiente, ao consumidor ou a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, entre outros.
Quando alguém é condenado na Justiça por ter ferido algum desses direitos, o ressarcimento dos danos vai para o fundo.
Em uma portaria de 6 de agosto, o ministério determinou o uso integral do saldo do fundo até o final de 2024, R$ 3,9 bilhões, para amortizar a dívida.
Em agosto do ano passado, o ministro Flávio Dino, do STF, havia decidido de forma liminar que o fundo, assim como o FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), não poderia ser contingenciado, porque tem um fim específico.
Os procuradores Carlos Henrique Martins Lima e Luciana Loureiro, do MPF do Distrito Federal, pediram a abertura de um procedimento para investigar o potencial descumprimento da decisão.
Também solicitaram a recomendação ou a adoção de medida judicial para preservar o Conselho Gestor do FDD, já que ele não foi consultado a respeito da medida, o que eles consideram que deveria ter ocorrido.
Segundo o documento, a lei complementar, mesmo sendo posterior à decisão de Dino, não deve se sobrepor ao entendimento do STF.
Os procuradores também enviaram um ofício à PGR (Procuradoria-Geral da República), que atua na ação do Supremo, alertando sobre a portaria, pedindo que sejam tomadas medidas para impedir a paralisação do fundo.
"O saldo do fundo constitui significativa fonte de recursos que, destinada à reparação de danos a direitos difusos e à recomposição dos bens lesados, termina por não ser aplicada nas finalidades legais", aponta o ofício.
Não é a primeira vez que o uso do FDD para outras finalidades é questionado. Em 2017, um levantamento do site Conjur mostrou que, de R$ 1,9 bilhão recebidos pelo FDD, menos de 3% foram aplicados nos fins determinados em lei.
Outro lado
Procurado, o governo afirmou que "uma vez autorizada na Lei Complementar nº 211/2024 a desvinculação do superávit, entende-se que não cabe consulta ao Conselho Gestor do FDD sobre a matéria".
"Ao longo dos exercícios financeiros de 2025 a 2030, o Ministério da Justiça e Segurança Pública poderá executar as programações orçamentárias do FDD previstas na lei orçamentária anual, e apenas o que (e se) sobrar é que poderá ser utilizado para amortizar a dívida pública."
