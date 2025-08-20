Governo usa R$ 3,9 bi de fundo de indenizações para amortizar dívida

O fundo em questão é o FDD (Fundo Federal dos Direitos Difusos), criado em 1985 para reparar danos aos direitos difusos, ou seja, ao meio ambiente, ao consumidor ou a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, entre outros.

Quando alguém é condenado na Justiça por ter ferido algum desses direitos, o ressarcimento dos danos vai para o fundo.

Em uma portaria de 6 de agosto, o ministério determinou o uso integral do saldo do fundo até o final de 2024, R$ 3,9 bilhões, para amortizar a dívida.

Em agosto do ano passado, o ministro Flávio Dino, do STF, havia decidido de forma liminar que o fundo, assim como o FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), não poderia ser contingenciado, porque tem um fim específico.

Os procuradores Carlos Henrique Martins Lima e Luciana Loureiro, do MPF do Distrito Federal, pediram a abertura de um procedimento para investigar o potencial descumprimento da decisão.

Também solicitaram a recomendação ou a adoção de medida judicial para preservar o Conselho Gestor do FDD, já que ele não foi consultado a respeito da medida, o que eles consideram que deveria ter ocorrido.