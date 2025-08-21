Acordo para unir PP e União inclui chapa Tarcísio-Ciro Nogueira em 2026
O acordo para a criação da federação entre PP e União Brasil, oficializada nessa semana, envolve planos para a eleição presidencial.
Os dirigentes da federação querem que a União Progressista apoie a candidatura à Presidência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com o senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP, como vice.
Além da presença de Tarcísio na conferência que formalizou a federação na terça, os defensores desse plano tiveram outra boa notícia ontem: a divulgação de mensagens em que Eduardo Bolsonaro (PL-SP) critica Tarcísio.
Em mensagens a Jair Bolsonaro, Eduardo disse que Tarcísio nunca ajudou seu pai no STF (Supremo Tribunal Federal) e não poderia ser a solução para 2026.
A expectativa no União e no PP é de atrair Tarcísio para a esfera de influência da federação e enfraquecer o PL —que, inclusive, já perdeu nessa semana o posto de maior bancada de direita na Câmara dos Deputados para os novos federados.
Tarcísio ainda não está fechado com esse plano, mas sabe de sua existência e está esperando o momento correto para fazer qualquer movimentação.
A possível indicação de Ciro a vice é uma contrapartida ao fato de Antonio Rueda, presidente do União Brasil, liderar a federação no seu primeiro ano.
O plano, a princípio, era que Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Câmara dos Deputados, presidisse a federação. Essa ideia acabou sendo descartada, porém, para manter o protagonismo de Ciro Nogueira e Rueda.
Na noite de terça-feira, a federação foi selada com uma articulação para vencer o governo e colocar a oposição à frente da CPI do INSS. Após o jantar comemorativo, Ciro Nogueira passou a madrugada fazendo ligações e disparando mensagens para articular a derrota do governo federal na manhã seguinte.
Rueda e Ciro querem projetar a federação como o grande partido de direita das eleições de 2026, e, para isso, precisam demonstrar força no Congresso. O papel de Alfredo Gaspar (União-AL) como relator da CPI faz parte desse jogo.
O impasse, agora, está nos cargos ocupados pelo União Brasil no governo federal, já que os dois partidos têm juntos quatro ministérios e dezenas de cargos nos órgãos federais nos estados.
Embora o discurso de Rueda e de Ciro seja de que é possível entregar esses cargos, o empecilho é Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado. Dois desses ministérios são ocupados por indicados dele: Integração e Desenvolvimento Regional e Comunicações.
