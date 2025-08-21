Acordo para unir PP e União inclui chapa Tarcísio-Ciro Nogueira em 2026

Em mensagens a Jair Bolsonaro, Eduardo disse que Tarcísio nunca ajudou seu pai no STF (Supremo Tribunal Federal) e não poderia ser a solução para 2026.

A expectativa no União e no PP é de atrair Tarcísio para a esfera de influência da federação e enfraquecer o PL —que, inclusive, já perdeu nessa semana o posto de maior bancada de direita na Câmara dos Deputados para os novos federados.

Tarcísio ainda não está fechado com esse plano, mas sabe de sua existência e está esperando o momento correto para fazer qualquer movimentação.

A possível indicação de Ciro a vice é uma contrapartida ao fato de Antonio Rueda, presidente do União Brasil, liderar a federação no seu primeiro ano.

O plano, a princípio, era que Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Câmara dos Deputados, presidisse a federação. Essa ideia acabou sendo descartada, porém, para manter o protagonismo de Ciro Nogueira e Rueda.

Na noite de terça-feira, a federação foi selada com uma articulação para vencer o governo e colocar a oposição à frente da CPI do INSS. Após o jantar comemorativo, Ciro Nogueira passou a madrugada fazendo ligações e disparando mensagens para articular a derrota do governo federal na manhã seguinte.