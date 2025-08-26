Assine UOL
Natália Portinari

Natália Portinari

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Relator de CPI do INSS nega acordo e diz que não foi procurado pelo governo

Natália Portinari
Colunista do UOL
Atualizada em
O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL)
O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL) Imagem: Geraldo Magela/Agência Senado

Quase uma semana após ser escolhido para a função, o deputado Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI do INSS, ainda não foi procurado por parlamentares governistas ou integrantes do Executivo para discutir a investigação.

O governo foi pego de surpresa pela articulação da oposição para tomar conta da CPMI na quarta-feira passada, e está até agora tentando definir uma estratégia para lidar com o problema sem se expor.

Segundo fontes do governo federal ouvidas pelo UOL, o perfil do deputado —ex-promotor de justiça e bolsonarista— pode causar estragos maiores do que se fosse um parlamentar de redes sociais "querendo aparecer".

Nesta terça-feira, a CPMI se reuniu pela primeira vez para deliberar. Foi aprovado um plano de trabalho para investigar a gestão de ex-ministros da Previdência desde 2015, no governo Dilma. Quatro ex-ministros foram convidados.

Também foi o primeiro contato de Gaspar com parlamentares governistas, que concordaram em aprovar o plano de trabalho dessa maneira, satisfeitos por não haver, por enquanto, uma convocação do irmão do presidente Lula.

"Não existiu nenhum acordo em relação a irmão de Lula", disse Gaspar ao UOL. "Todos que interessem a investigação deverão ser ouvidos. Nada de perseguição nem proteção."

Governistas querem que os debates da CPMI ressaltem o problema dos descontos associativos no INSS a longo prazo, demonstrando que já havia acordos com entidades no governo Bolsonaro e nos anteriores.

Também querem "separar o joio do trigo", argumentando que nem todos os descontos eram irregulares, com alguns autorizados pelos aposentados.

Há um esforço para preservar a Contag (Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura), entidade investigada com vínculos com o PT. Governistas ressaltam que os descontos da Contag não aumentaram tão abruptamente quanto em outras entidades, como Conafer e Ambec.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.