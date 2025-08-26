Relator de CPI do INSS nega acordo e diz que não foi procurado pelo governo
Quase uma semana após ser escolhido para a função, o deputado Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI do INSS, ainda não foi procurado por parlamentares governistas ou integrantes do Executivo para discutir a investigação.
O governo foi pego de surpresa pela articulação da oposição para tomar conta da CPMI na quarta-feira passada, e está até agora tentando definir uma estratégia para lidar com o problema sem se expor.
Segundo fontes do governo federal ouvidas pelo UOL, o perfil do deputado —ex-promotor de justiça e bolsonarista— pode causar estragos maiores do que se fosse um parlamentar de redes sociais "querendo aparecer".
Nesta terça-feira, a CPMI se reuniu pela primeira vez para deliberar. Foi aprovado um plano de trabalho para investigar a gestão de ex-ministros da Previdência desde 2015, no governo Dilma. Quatro ex-ministros foram convidados.
Também foi o primeiro contato de Gaspar com parlamentares governistas, que concordaram em aprovar o plano de trabalho dessa maneira, satisfeitos por não haver, por enquanto, uma convocação do irmão do presidente Lula.
"Não existiu nenhum acordo em relação a irmão de Lula", disse Gaspar ao UOL. "Todos que interessem a investigação deverão ser ouvidos. Nada de perseguição nem proteção."
Governistas querem que os debates da CPMI ressaltem o problema dos descontos associativos no INSS a longo prazo, demonstrando que já havia acordos com entidades no governo Bolsonaro e nos anteriores.
Também querem "separar o joio do trigo", argumentando que nem todos os descontos eram irregulares, com alguns autorizados pelos aposentados.
Há um esforço para preservar a Contag (Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura), entidade investigada com vínculos com o PT. Governistas ressaltam que os descontos da Contag não aumentaram tão abruptamente quanto em outras entidades, como Conafer e Ambec.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.