Relator de CPI do INSS nega acordo e diz que não foi procurado pelo governo

Nesta terça-feira, a CPMI se reuniu pela primeira vez para deliberar. Foi aprovado um plano de trabalho para investigar a gestão de ex-ministros da Previdência desde 2015, no governo Dilma. Quatro ex-ministros foram convidados.

Também foi o primeiro contato de Gaspar com parlamentares governistas, que concordaram em aprovar o plano de trabalho dessa maneira, satisfeitos por não haver, por enquanto, uma convocação do irmão do presidente Lula.

"Não existiu nenhum acordo em relação a irmão de Lula", disse Gaspar ao UOL. "Todos que interessem a investigação deverão ser ouvidos. Nada de perseguição nem proteção."

Governistas querem que os debates da CPMI ressaltem o problema dos descontos associativos no INSS a longo prazo, demonstrando que já havia acordos com entidades no governo Bolsonaro e nos anteriores.

Também querem "separar o joio do trigo", argumentando que nem todos os descontos eram irregulares, com alguns autorizados pelos aposentados.

Há um esforço para preservar a Contag (Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura), entidade investigada com vínculos com o PT. Governistas ressaltam que os descontos da Contag não aumentaram tão abruptamente quanto em outras entidades, como Conafer e Ambec.