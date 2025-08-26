Relator da CPI do INSS quer ouvir ministros da Previdência desde 2015
O relator da CPI do INSS, Alfredo Gaspar (União-AL), quer investigar a fraude nos descontos associativos desde 2015, delimitando o escopo da investigação com início no segundo governo de Dilma Rousseff.
Embora reconheça que as fraudes podem ter começado em 1994, o deputado considera que deve haver um "um horizonte factível de identificação e individualização de condutas".
No plano de trabalho apresentado por Gaspar na manhã de hoje no colegiado, que ainda não foi votado, a proposta é ouvir os ministros da Previdência e presidentes do INSS dos governos Lula 3, Bolsonaro, Temer e Dilma 2.
Ele também solicita servidores da CGU (Controladoria Geral da União), da Secretaria da Receita Federal, da PF (Polícia Federal), do TCU (Tribunal de Contas da União), do Banco Central e do MPF (Ministério Público Federal) para auxiliar na investigação.
Segundo o deputado, houve a atuação organizada entre agentes públicos, empresários, entidades associativas, sindicais e financeiras, "que se apropriam indevidamente de bancos de dados e valores dos benefícios de aposentados e pensionistas há muitos anos".
"Registramos que não nos furtaremos a investigar fatos que ocorreram em quatro gestões governamentais. Nesse sentido, buscaremos identificar e punir as organizações criminosas com indícios fortes de tentáculos nos poderes constituídos, no setor empresarial e no mercado financeiro", diz o plano de trabalho.
Integrantes da CPI já apresentaram requerimentos para ouvir ministros da Previdência desde os primeiros governos Lula, incluindo o ex-ministro Carlos Lupi (PDT), que pediu demissão após o escândalo, além de dez ex-presidentes do INSS.
Organização criminosa
O documento elaborado por Alfredo Gaspar afirma que a escalada das fraudes criminosas "sugere a atuação de uma organização criminosa, com ingerência nos poderes constituídos, no setor empresarial e no mercado financeiro".
Entre os pontos que devem ser investigados, estão:
- Métodos de falsificação de assinaturas e fraude em consentimentos para descontos em folha;
- Criação de associações de fachada;
- Ardis promovidos por meio de ligações telefônicas,
- Manipulação de documentação;
- Nomeação de membros da organização criminosa em áreas estratégicas do poder público;
- Apoio político facilitador da operacionalização da organização criminosa;
- Eventual acesso indevido a sistemas internos do INSS e da Dataprev, que possibilitaram a captura criminosa de dados pessoais de milhões de aposentados e pensionistas.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.