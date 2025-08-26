Relator da CPI do INSS quer ouvir ministros da Previdência desde 2015

Ele também solicita servidores da CGU (Controladoria Geral da União), da Secretaria da Receita Federal, da PF (Polícia Federal), do TCU (Tribunal de Contas da União), do Banco Central e do MPF (Ministério Público Federal) para auxiliar na investigação.

Segundo o deputado, houve a atuação organizada entre agentes públicos, empresários, entidades associativas, sindicais e financeiras, "que se apropriam indevidamente de bancos de dados e valores dos benefícios de aposentados e pensionistas há muitos anos".

"Registramos que não nos furtaremos a investigar fatos que ocorreram em quatro gestões governamentais. Nesse sentido, buscaremos identificar e punir as organizações criminosas com indícios fortes de tentáculos nos poderes constituídos, no setor empresarial e no mercado financeiro", diz o plano de trabalho.

Integrantes da CPI já apresentaram requerimentos para ouvir ministros da Previdência desde os primeiros governos Lula, incluindo o ex-ministro Carlos Lupi (PDT), que pediu demissão após o escândalo, além de dez ex-presidentes do INSS.

Organização criminosa

O documento elaborado por Alfredo Gaspar afirma que a escalada das fraudes criminosas "sugere a atuação de uma organização criminosa, com ingerência nos poderes constituídos, no setor empresarial e no mercado financeiro".