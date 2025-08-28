TCU aponta descontrole de gastos do governo com fundos e contas paralelas

O relatório a que o UOL teve acesso, finalizado em julho, descreve o problema como uma "desorçamentação", que, embora não tenha começado no atual governo, tem piorado nos últimos meses.

A reportagem procurou o Ministério do Planejamento e Orçamento, que disse que "não comenta auditorias que ainda estão em curso na Corte de Contas".

A auditoria está ouvindo os envolvidos na execução dos programas citados antes de elaborar um relatório final. Em 4 de agosto, a AGU (Advocacia-Geral da União) pediu mais prazo para responder ao processo em nome do governo.

Não são apenas decisões do governo federal que levaram à essa situação, mas também acordos judiciais e leis aprovadas pelo Congresso.

A realização de gastos fora do Orçamento é descrita como um problema crônico das contas públicas brasileiras, que levou à hiperinflação dos anos 1980 e 1990 e nunca foi completamente corrigido, apesar dos avanços.

A auditoria teve início após o TCU determinar, em fevereiro, que o Pé-de-Meia, programa do governo federal para permanência no ensino médio com orçamento de R$ 6,1 bilhões, entrasse no Orçamento e se adequasse às regras fiscais.