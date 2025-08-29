Ministro do Turismo, filiado ao União Brasil, decide sair do governo

A observação teve dois alvos específicos: André Fufuca (PP-MA), ministro do Esporte, e Celso Sabino, do Turismo.

Ao longo da semana, Sabino foi pressionado por integrantes da bancada do partido na Câmara dos Deputados a sair. No grupo de WhatsApp do partido, se defendeu e rebateu as críticas, apontando deputados que tinham conseguido nomear apadrinhados em seu ministério desde que ele assumiu.

O mesmo ultimato que Lula deu, porém, Fufuca e Sabino receberam de seus dirigentes partidários, Ciro Nogueira (PP-PI) e Antonio de Rueda. Deverão escolher entre seus partidos e o governo.

O UOL apurou que a situação se tornou insustentável e Sabino já comunicou a interlocutores que irá sair. Fufuca, por sua vez, deve ter uma conversa na semana que vem com Ciro Nogueira antes de decidir que rumo seguir.

Na semana que vem, a Executiva do União Brasil irá se reunir para oficializar uma deliberação para entregar os cargos no governo.

Para os dois ministros, ficar no governo seria importante para suas bases eleitorais. No Maranhão e no Pará, Lula é bem votado e deve continuar assim em 2026.