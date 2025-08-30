Apartamento de Hugo Motta avaliado em R$ 5 mi custou R$ 125 mil no papel

A reportagem procurou o cartório de João Pessoa para saber se a comunicação ocorreu nesse caso, mas não obteve resposta.

"Uma das situações (que deve ser reportada ao Coaf) é uma discrepância muito grande entre o valor informado para a compra e venda de um imóvel e o valor fiscal, que é considerado para o pagamento de imposto de transmissão", diz Thiago Bottino, professor da FGV-Direito no Rio de Janeiro.

"Em tese, se a pessoa compra um imóvel por R$ 125 mil e paga um ITBI por R$ 3,8 milhões, isso é um indicativo de que esse imóvel vale, na verdade, R$ 3,8 milhões."

"Se há uma discrepância muito grande, isso sugere que você está pagando um valor menor 'por dentro' e outro valor 'por fora', para que depois você venda esse imóvel por um valor maior e tenha como justificar esse acréscimo patrimonial. Isso pode ser uma forma de lavar o dinheiro", afirmou.

Para Vitor Schirato, professor de direito administrativo na USP (Universidade de São Paulo), o registro subvalorizado é um indício de lavagem de dinheiro "porque se supõe que, de alguma forma, houve um pagamento que não foi registrado".

Prédio de alto padrão

O prédio em que está o apartamento tem 40 unidades, uma por andar. Os imóveis têm pé direito duplo, vista para o mar e mais de 400 metros quadrados de área privativa, com quatro suítes.