Governo pede que PF investigue práticas criminosas em seguro de pescadores
O governo federal pediu à Polícia Federal para investigar práticas criminosas na concessão do seguro-defeso, benefício garantido a pescadores artesanais.
O anúncio foi feito hoje pela CGU (Controladoria-Geral da União), pelo MPA (Ministério da Pesca e Aquicultura) e pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).
O UOL revelou, em junho, que diversas cidades tinham indícios de pescadores-fantasma, com mais pescadores registrados do que seria possível numericamente.
Nesta quarta-feira, a CGU anunciou que constatou dois tipos de práticas criminosas no seguro-defeso.
"Em um dos tipos, atravessadores estariam coagindo pescadores artesanais legítimos a repassarem a eles parte de seus vencimentos", diz o comunicado do órgão de controle do governo federal.
"Em outro, os atravessadores, em troca de remuneração, estariam induzindo e orientando pessoas que não têm direito ao seguro-defeso a obter o benefício de forma irregular, por meio de fraude e declaração de informações falsas ao governo."
Em 2024, o governo gastou R$ 5,9 bilhões com o seguro. O objetivo do benefício é garantir a subsistência de pescadores artesanais durante o defeso, quando é proibido pescar determinadas culturas por motivos ambientais.
Segundo o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, foram constados casos "muito graves" em que pessoas sem direito ao benefício eram orientadas a obtê-lo em troca de uma parte do valor.
Além disso, o governo anunciou que o Ministério do Trabalho e Emprego ficará responsável pela fiscalização do benefício, como havia antecipado o UOL.
A auditoria da CGU, que teve início em julho, tem prazo para ser concluída em dezembro. Até o momento, foram realizadas entrevistas em 23 municípios.
O ministro da Pesca, André de Paula, disse que é "muito sério ver uma política pública, criada para proteger as famílias de pescadores e os recursos pesqueiros, que precisa de meses de interrupção da pesca para se recuperar, sendo desvirtuada apenas para ganho de alguns criminosos".
O Ministério do Trabalho e Emprego mobilizará 400 profissionais para fiscalizar a concessão do seguro e para monitorar permanentemente a situação.
