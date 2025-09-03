Governo pede que PF investigue práticas criminosas em seguro de pescadores

Nesta quarta-feira, a CGU anunciou que constatou dois tipos de práticas criminosas no seguro-defeso.

"Em um dos tipos, atravessadores estariam coagindo pescadores artesanais legítimos a repassarem a eles parte de seus vencimentos", diz o comunicado do órgão de controle do governo federal.

"Em outro, os atravessadores, em troca de remuneração, estariam induzindo e orientando pessoas que não têm direito ao seguro-defeso a obter o benefício de forma irregular, por meio de fraude e declaração de informações falsas ao governo."

Em 2024, o governo gastou R$ 5,9 bilhões com o seguro. O objetivo do benefício é garantir a subsistência de pescadores artesanais durante o defeso, quando é proibido pescar determinadas culturas por motivos ambientais.

Segundo o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, foram constados casos "muito graves" em que pessoas sem direito ao benefício eram orientadas a obtê-lo em troca de uma parte do valor.

Além disso, o governo anunciou que o Ministério do Trabalho e Emprego ficará responsável pela fiscalização do benefício, como havia antecipado o UOL.