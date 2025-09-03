Prefeito de Macapá é alvo de busca da PF sobre fraude em obra de hospital

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), foi alvo de busca e apreensão em uma operação da Polícia Federal na manhã de hoje.

A PF apura um esquema de fraude em licitação, desvio de recursos públicos e lavagem de capitais na obra do Hospital Geral Municipal de Macapá, conduzida pela Secretaria Municipal de Saúde.

O UOL procurou a Prefeitura de Macapá e o prefeito, mas ainda não obteve retorno.