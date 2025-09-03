Prefeito de Macapá é alvo de busca da PF sobre fraude em obra de hospital
O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), foi alvo de busca e apreensão em uma operação da Polícia Federal na manhã de hoje.
A PF apura um esquema de fraude em licitação, desvio de recursos públicos e lavagem de capitais na obra do Hospital Geral Municipal de Macapá, conduzida pela Secretaria Municipal de Saúde.
O UOL procurou a Prefeitura de Macapá e o prefeito, mas ainda não obteve retorno.
O grupo utilizava "mecanismos de dissimulação patrimonial", segundo a PF, incluindo entregas de dinheiro vivo e movimentações bancárias para ocultar a origem ilícita dos valores.
A secretaria municipal de Saúde, Érica Aymoré, também foi alvo de busca e apreensão. Foram cumpridos 11 mandados em Macapá e dois em Belém (PA).
O contrato da obra, de R$ 69,3 milhões, foi firmado em 2024. Segundo a prefeitura, a verba veio de emendas das ex-deputadas federais Leda Sadala (PP) e Aline Gurgel (Republicanos), do senador Lucas Barreto (PSD) e do deputado Vinícius Gurgel (PL).
No mês passado, o prefeito agrediu jornalistas após ser questionado sobre o atraso na obra do hospital. Na ocasião, a prefeitura afirmou que Dr. Furlan reagiu a uma agressão verbal.
