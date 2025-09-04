Alvo da PF esconde celular na academia, mas juiz nega pedido de prisão

Acompanhado pelos policiais, em casa, entregou a eles o celular de seu filho, dizendo que era o dele. Depois, pressionado, acabou confessando que se livrou do celular na academia quando viu os agentes da PF chegarem, e acabou preso.

Sua versão mudou em seu depoimento à polícia, quando disse que não levou o celular para a academia, negou ouvir música enquanto faz exercícios, disse que não usa despertador e não lembrava se saiu de casa com o aparelho.

O celular foi encontrado hoje, um dia depois da operação, escondido em uma sala da academia que serve como depósito. Fotos do circuito de segurança do prédio do empresário mostram que ele saiu de casa com o aparelho.

A reportagem do UOL tenta contato com Moreira e sua empresa desde ontem, mas ainda não obteve retorno.

O MPF (Ministério Público Federal) disse que o investigado demonstrou, com suas ações, atender o critério para prisão preventiva, já que demonstrou clara intenção de destruir provas relacionadas à investigação. Ou seja, deveria continuar preso.

Segundo o MPF e a Polícia Federal, a jurisprudência nesse caso exigiria que ele continuasse preso, já que cometeu o crime de obstrução de justiça.