Alvo da PF esconde celular na academia, mas juiz nega pedido de prisão
A Justiça teve que decidir, após uma operação da Polícia Federal ontem em Macapá, se tentar se livrar de um celular ao ver a polícia chegar é obstrução de justiça ou apenas o exercício legítimo do direito a não se autoincriminar.
O empresário Rodrigo de Queiroz Moreira, dono de uma empreiteira investigado por fraude à licitação, corrupção e desvio de dinheiro, estava na academia quando a PF chegou em sua casa para realizar uma busca e apreensão.
Ao chegar à academia, os policiais encontraram Rodrigo saindo e pediram para apreender seu celular, que ele disse que estava em casa ou na sua empresa.
Acompanhado pelos policiais, em casa, entregou a eles o celular de seu filho, dizendo que era o dele. Depois, pressionado, acabou confessando que se livrou do celular na academia quando viu os agentes da PF chegarem, e acabou preso.
Sua versão mudou em seu depoimento à polícia, quando disse que não levou o celular para a academia, negou ouvir música enquanto faz exercícios, disse que não usa despertador e não lembrava se saiu de casa com o aparelho.
O celular foi encontrado hoje, um dia depois da operação, escondido em uma sala da academia que serve como depósito. Fotos do circuito de segurança do prédio do empresário mostram que ele saiu de casa com o aparelho.
A reportagem do UOL tenta contato com Moreira e sua empresa desde ontem, mas ainda não obteve retorno.
O MPF (Ministério Público Federal) disse que o investigado demonstrou, com suas ações, atender o critério para prisão preventiva, já que demonstrou clara intenção de destruir provas relacionadas à investigação. Ou seja, deveria continuar preso.
Segundo o MPF e a Polícia Federal, a jurisprudência nesse caso exigiria que ele continuasse preso, já que cometeu o crime de obstrução de justiça.
O juiz que deliberou sobre o caso discordou e decidiu soltar o empresário.
"No presente caso, o celular estava na posse do investigado, sendo que ainda não havia sido arrecadado. Nessa situação, lhe é garantido o direito de propriedade e a faculdade de não fazer prova contra si, de modo que lhe é dado o direito de dispor do bem da forma que desejar", afirmou Jucelio Fleury Neto, da 4ª Vara de Macapá.
Licitação de fachada
A Polícia Federal disse que a obra da Prefeitura de Macapá para construção de um hospital por R$ 69 milhões, que está sendo investigada, foi uma licitação de fachada, permitindo saques em espécie de mais de R$ 7 milhões.
"A proposta vencedora reproduziu integralmente parâmetros internos da administração, sem qualquer autonomia técnica, e a execução contratual foi sucedida por reiterados saques em espécie, em valores superiores a R$ 7 milhões, realizados por Rodrigo", diz um despacho da PF na prisão em flagrante de Rodrigo.
"Parte desse numerário foi redistribuída em ambientes controlados, alcançando inclusive pessoas vinculadas ao Prefeito de Macapá, Antônio Paulo de Oliveira Furlan, o que reforça a centralidade do investigado no núcleo empresarial da organização criminosa."
Em nota, a Prefeitura de Macapá disse que aguarda a conclusão dos fatos noticiados e "ressalta sua confiança na seriedade e independência da Justiça".
"A gestão municipal está à disposição das autoridades competentes para prestar todos os esclarecimentos necessários, pois atua com responsabilidade e dentro da legalidade de seus atos administrativos."
