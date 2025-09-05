Justiça torna réus acusados de traficar brasileiras para a Itália

Os réus —cujo nome está sob sigilo— gerenciavam o perfil das vítimas em sites de prostituição, selecionavam os clientes e definiam os valores dos serviços.

A denúncia foi aceita pela 3ª Vara Federal Cível e Criminal de Rio Branco. O magistrado também manteve a prisão preventiva dos dois acusados e determinou o sequestro de bens e valores em até R$ 1,2 milhão na conta dos réus, já que deve haver o pagamento de indenização às vítimas.

Além dos dois acusados, que respondem pelos crimes de tráfico de pessoas e rufianismo (cafetinagem), um terceiro homem, ligado aos demais, foi denunciado por coação por ter, supostamente, ameaçado uma das vítimas.

Nessa semana, a PF (Polícia Federal) deflagrou também uma operação em colaboração com o MPF para combater o tráfico internacional de pessoas. A ação, em conjunto com a polícia da Irlanda, mirou uma rede transnacional que já teria explorado cerca de 70 mulheres.