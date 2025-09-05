Justiça torna réus acusados de traficar brasileiras para a Itália
A Justiça federal aceitou uma denúncia do MPF (Ministério Público Federal) contra dois acusados de tráfico internacional de brasileiras para a Itália.
Segundo a denúncia, os réus aliciaram e levaram duas brasileiras para a Itália em 2024, com falsas promessas de enriquecimento. Lá, porém, elas viveram uma situação de coação, submetidas a exploração sexual e ameaças.
Uma das vítimas foi recrutada no Acre e levada à cidade de Nápoles, onde vivia sob rígido controle dos acusados, obrigada a entregar 600 euros por semana.
Os réus —cujo nome está sob sigilo— gerenciavam o perfil das vítimas em sites de prostituição, selecionavam os clientes e definiam os valores dos serviços.
A denúncia foi aceita pela 3ª Vara Federal Cível e Criminal de Rio Branco. O magistrado também manteve a prisão preventiva dos dois acusados e determinou o sequestro de bens e valores em até R$ 1,2 milhão na conta dos réus, já que deve haver o pagamento de indenização às vítimas.
Além dos dois acusados, que respondem pelos crimes de tráfico de pessoas e rufianismo (cafetinagem), um terceiro homem, ligado aos demais, foi denunciado por coação por ter, supostamente, ameaçado uma das vítimas.
Nessa semana, a PF (Polícia Federal) deflagrou também uma operação em colaboração com o MPF para combater o tráfico internacional de pessoas. A ação, em conjunto com a polícia da Irlanda, mirou uma rede transnacional que já teria explorado cerca de 70 mulheres.
