Alvos da PF na Bahia enfrentam dívidas com bancos e até ação de despejo

Procurada, a defesa dos irmãos afirmou que já pediu o desbloqueio dos bens ao STF (Supremo Tribunal Federal) para pagar as dívidas.

A empresa dos Parente agora enfrenta um processo de despejo, já que, desde dezembro de 2024, não paga o aluguel de R$ 5 mil por um terreno onde guardava seus equipamentos, em Ourolândia, na Bahia.

Além disso, em 14 de dezembro, quatro dias após a prisão, um fornecedor a quem a empresa devia R$ 307 mil pelo aluguel de equipamentos para uma obra do governo estadual, inconformado com o atraso para quitar dívida, "sequestrou" uma motoniveladora de um canteiro de obras da Allpha.

O episódio foi relatado à polícia de Caetité (BA) em abril de 2025, a quem Fabio Rezende, sócio da Allpha, pediu providências para reaver o bem que, segundo ele, está em um parque de vaquejada que pertence ao suspeito.

Em abril, o Itaú, a quem Alex Parente devia R$ 339 mil naquele momento, pediu que a Justiça apreendesse uma Land Rover dada em garantia do empréstimo. Não foi possível cumrprir a ordem, já que o veículo já tinha sido apreendido pela PF.

O Santander também entrou com uma ação cobrando R$ 718,7 mil dos sócios da Allpha Pavimentações e R$ 307 mil de outro investigado, o empresário Evandro Baldino do Nascimento. Eles contraíram empréstimos com o banco, mas não pagaram as parcelas nos últimos meses.