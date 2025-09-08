Alvos da PF na Bahia enfrentam dívidas com bancos e até ação de despejo
Além de responderem a uma investigação por corrupção, fraude a licitações e desvios da Polícia Federal, os alvos da Operação Overclean, com bens bloqueados desde dezembro passado, estão agora na mira de seus credores.
Os irmãos Fabio e Alex Parente, donos da Allpha Pavimentações, são suspeitos de fraudar licitações para que suas empresas ganhassem contratos de pavimentação e limpeza urbana.
Os dois foram alvos de prisão preventiva e bloqueio de bens em dezembro de 2024, quando a operação foi deflagrada na Bahia. A Justiça Federal soltou os presos no final de dezembro, mas manteve os bloqueios.
Procurada, a defesa dos irmãos afirmou que já pediu o desbloqueio dos bens ao STF (Supremo Tribunal Federal) para pagar as dívidas.
A empresa dos Parente agora enfrenta um processo de despejo, já que, desde dezembro de 2024, não paga o aluguel de R$ 5 mil por um terreno onde guardava seus equipamentos, em Ourolândia, na Bahia.
Além disso, em 14 de dezembro, quatro dias após a prisão, um fornecedor a quem a empresa devia R$ 307 mil pelo aluguel de equipamentos para uma obra do governo estadual, inconformado com o atraso para quitar dívida, "sequestrou" uma motoniveladora de um canteiro de obras da Allpha.
O episódio foi relatado à polícia de Caetité (BA) em abril de 2025, a quem Fabio Rezende, sócio da Allpha, pediu providências para reaver o bem que, segundo ele, está em um parque de vaquejada que pertence ao suspeito.
Em abril, o Itaú, a quem Alex Parente devia R$ 339 mil naquele momento, pediu que a Justiça apreendesse uma Land Rover dada em garantia do empréstimo. Não foi possível cumrprir a ordem, já que o veículo já tinha sido apreendido pela PF.
O Santander também entrou com uma ação cobrando R$ 718,7 mil dos sócios da Allpha Pavimentações e R$ 307 mil de outro investigado, o empresário Evandro Baldino do Nascimento. Eles contraíram empréstimos com o banco, mas não pagaram as parcelas nos últimos meses.
Nessas ações, movidas nos últimos meses pelo banco no Tribunal de Justiça da Bahia, os investigados na Overclean ainda não se pronunciaram.
Em julho, na quinta fase da Operação Overclean, o STF determinou o bloqueio de R$ 85,7 milhões em contas bancárias dos investigados. Em dezembro do ano passado, houve um bloqueio de R$ 162,3 milhões.
A PF suspeita que os sócios da Allpha, construtora, e da Larclean, empresa de dedetização, tenham cometido fraudes e superfaturamentos em licitações com órgãos públicos e participem de uma organização criminosa que desviava dinheiro público em diversos estados.
A Allpha tinha dois contratos de pavimentação com a Prefeitura de Campo Formoso (BA), onde executava obras com verba de emendas enviadas pelo deputado Elmar Nascimento (União-BA). Após indícios de sua participação no esquema, o inquérito foi enviado ao STF. Ele nega ter cometido irregularidades.
O UOL não conseguiu contato com a defesa de Evandro Baldino.
