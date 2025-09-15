Ex-chefe da Codevasf tentou obstruir investigação da PF, diz Nunes Marques

A Codevasf diz que "mantém compromisso com a elucidação dos fatos e com a integridade de suas ações — e que continuará a prover suporte integral ao trabalho das autoridades policiais e da Justiça".

A organização criminosa investigada pela Operação Overclean atuou, segundo as investigações, em dois contratos de pavimentação financiados com emendas da Codevasf em Campo Formoso (BA), cidade administrada por Elmo Nascimento (União), irmão do deputado federal Elmar Nascimento (União-BA),

Ainda no governo Bolsonaro, Elmar indicou Marcelo Andrade para a presidência da Codevasf, assim como o ex-superintendente da Codevasf em Juazeiro (BA), Miled Cussa Filho. As indicações foram mantidas no governo Lula.

Como ele mesmo relatou em entrevista ao UOL, Cussa Filho foi demitido após enviar ofícios aos órgãos de controle relatando as irregularidades encontradas nas obras executadas pela Allpha Pavimentações, empresa investigada.

Em depoimento à PF citado por Nunes Marques, Cussa Filho disse que o então presidente da Codevasf se incomodou com seu ofício para os órgãos de controle e o instruiu a procurar Elmar Nascimento, "sem portar celular", para "restabelecer a confiança" com o deputado e o prefeito Elmo Nascimento.

"Marcelo Andrade afirmou, de forma ríspida, que o conteúdo do referido ofício era excessivamente severo, que não deveria ter sido redigido daquela forma, que o ofício estava 'pesado pra caralho'", diz a transcrição do depoimento.