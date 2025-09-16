Família de senador ameaça provocar calote milionário no Banco do Nordeste
Um negócio com a família do senador Marcelo Castro (MDB-PI) pode acabar em um prejuízo milionário ao BNB (Banco do Nordeste), segundo a própria estatal.
No ano passado, a Vanguarda Engenharia, construtora de Jivago de Castro Ramalho, sobrinho do senador, contraiu uma dívida de R$ 9,4 milhões com o banco.
Jivago deu como como garantia do empréstimo um sítio que pertence à sua mãe, Maria José Costa e Castro, irmã do senador.
Em agosto deste ano, Maria José pediu que o imóvel dado em garantia fosse trocado por outro, da Vanguarda Engenharia.
Quando a solicitação foi feita, a construtora havia chegado a um patamar de endividamento com a União de mais de R$ 19 milhões, 80 ações trabalhistas e mais de 100 ações cíveis no Tribunal de Justiça do Piauí.
Ela alega ter sido induzida a erro pelo filho e diz que a perda do sítio irá comprometer seu patrimônio e herança, que deve ser dividida com os demais filhos.
Por consequência, a irmã do senador pede que o banco aceite a troca para outro imóvel, de propriedade da própria empresa devedora que, segundo ela, vale R$ 24 milhões.
O problema é que o imóvel citado por Maria José já está pendurado por outra dívida, de R$ 5,3 milhões, da construtora de Jivago com uma corretora. No jargão jurídico, ele está gravado com alienação fiduciária, ou seja, não serve como garantia de outro empréstimo.
O banco negou o pedido de troca. Diante da recusa, Maria José apelou ao Judiciário. Sem ouvir o banco, a juíza Lygia Parentes Sampaio, do TJ-PI, determinou que a garantia do empréstimo fosse trocada.
Na petição que fez à Justiça, a irmã do senador alega que o imóvel que consta como garantia constitui mais de metade de seu patrimônio. Ou seja, se for tomado pelo banco, seus outros herdeiros serão lesados em relação ao filho Jivago.
O BNB recorreu na quinta-feira passada. Disse que a decisão pode provocar um prejuízo milionário, já que, se o sítio for liberado, pode ser transferido para terceiros, e o banco ficará sem ver a cor do dinheiro do empréstimo, cujos pagamentos já estão atrasados.
O banco ressaltou que a Vanguarda é "devedora contumaz", entre os maiores devedores de impostos do Piauí, além de enfrentar dificuldades financeiras, atrasando até os salários dos funcionários.
A estatal argumenta também que não procede a argumentação da autora da ação de que foi enganada para entregar seu sítio como garantia, já que ela é "pessoa plenamente capaz, alfabetizada, empresária atuante no ramo de móveis de alto padrão" em Teresina.
"Qual seria o fundamento jurídico minimamente consistente para legitimar que a agravada pleiteie, em nome próprio, direito que sequer lhe pertence -o direito de herança, que é de seus filhos e apenas se concretizará após sua morte?", questiona o banco.
Segundo a defesa da estatal, a divergência entre mãe e filho seria apenas uma simulação para tentar livrar a construtora da dívida.
O recurso do Banco do Nordeste foi acatado nesta segunda-feira, suspendendo a decisão que havia determinado a troca de garantia.
"A imposição judicial de substituição de garantia real sem a anuência do credor fiduciário, mesmo em tutela de urgência e alegando vulnerabilidade da garantidora, 'reserva da (herança) legítima' ou erro, não encontra respaldo jurídico sólido", disse o desembargador que avaliou o caso.
Procurado pelo UOL, o senador Marcelo Castro não se pronunciou sobre o caso.
O Banco do Nordeste disse que, "em conformidade com a legislação vigente e com as normas do Sistema Financeiro Nacional", não se manifesta sobre situações específicas envolvendo dívidas, inadimplemento ou eventuais processos de recuperação judicial, em razão do dever de sigilo bancário.
A Vanguarda Engenharia disse que "passa por reestruturação econômica/financeira/estratégica no sentido de estabilizar a empresa e garantir sua sustentabilidade a longo prazo, através da reestruturação de operações de crédito, otimização de custos e replanejando seu fluxo de caixa, transformando uma situação de crise numa oportunidade de crescimento."
Adiciona também que está "negociando junto ao BNB (Banco do Nordeste do Brasil) um reperfilamento para alongamento de operação de crédito, de curto para longo prazo." "Por fim, não existe qualquer mecanismo que venha trazer prejuízo ao BNB".
