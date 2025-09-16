Família de senador ameaça provocar calote milionário no Banco do Nordeste

Em agosto deste ano, Maria José pediu que o imóvel dado em garantia fosse trocado por outro, da Vanguarda Engenharia.

Quando a solicitação foi feita, a construtora havia chegado a um patamar de endividamento com a União de mais de R$ 19 milhões, 80 ações trabalhistas e mais de 100 ações cíveis no Tribunal de Justiça do Piauí.

Ela alega ter sido induzida a erro pelo filho e diz que a perda do sítio irá comprometer seu patrimônio e herança, que deve ser dividida com os demais filhos.

Por consequência, a irmã do senador pede que o banco aceite a troca para outro imóvel, de propriedade da própria empresa devedora que, segundo ela, vale R$ 24 milhões.

O problema é que o imóvel citado por Maria José já está pendurado por outra dívida, de R$ 5,3 milhões, da construtora de Jivago com uma corretora. No jargão jurídico, ele está gravado com alienação fiduciária, ou seja, não serve como garantia de outro empréstimo.

O banco negou o pedido de troca. Diante da recusa, Maria José apelou ao Judiciário. Sem ouvir o banco, a juíza Lygia Parentes Sampaio, do TJ-PI, determinou que a garantia do empréstimo fosse trocada.