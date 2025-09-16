Elmar, Eduardo: PEC da Blindagem beneficia deputados investigados no STF
A PEC da Blindagem, aprovada em primeiro turno pela Câmara dos Deputados hoje, beneficia pelo menos nove deputados com indícios de crimes investigados pelo STF (Supremo Tribunal Federal).
O texto, sob relatoria do deputado Cláudio Cajado (PP-BA), prevê que, a partir da expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente sem prévia licença de sua Casa.
A necessidade de autorização para dar início a um processo beneficia os investigados pelo STF. Eles ainda não sofreram denúncias e, no futuro, dependeriam dessa licença da Câmara ou Senado para se tornarem réus.
Deputados que articulam a PEC entendem que o benefício não vale só para investigados e pode retroagir para os já denunciados, já que a lei penal obedece ao princípio da retroatividade quando ela é mais benéfica ao réu.
Segundo esse entendimento, parlamentares já denunciados poderiam demandar que os processos contra eles só continuem se houver autorização de suas Casas.
Para o advogado Renato Stanziola Vieira, diretor do Ibccrim (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais), essa hipótese não se sustenta, porque a regra criada pela PEC é uma regra processual. Nesse caso, valeria só para o futuro.
"A PEC trata de matéria processual, então ela vai incidir sobre os fatos daqui para a frente [se for aprovada nas duas Casas]", diz Vieira, que considera o texto uma "derrapada civilizatória lamentável".
"O fato de fazer com que a própria Casa delibere sobre a possibilidade de responderem a um processo é uma cláusula de imunidade quase que absoluta sobre eles mesmos. É um espírito de casta. É constrangedor ler que isso está sendo discutido nesse momento."
Segundo ele, o STF, que inevitavelmente teria que interpretar a PEC para decidir se ela é constitucional e até onde se aplica, provavelmente iria preservar as investigações e denúncias que já foram aceitas pela própria corte.
Nos últimos meses, alguns deputados foram alvos de investigações do STF sobre o uso de emendas parlamentares, como Elmar Nascimento (União-BA), Junior Mano (PSB-CE), Afonso Motta (PDT-RS) e Félix Mendonça (PDT-BA).
Além das deles, estão sob investigação emendas parlamentares indicadas por José Guimarães (PT-CE), Eunício Oliveira (MDB-CE) e Yuri do Paredão (MDB-CE) em inquérito relatado pelo ministro do STF Gilmar Mendes.
Eduardo Bolsonaro (PL-SP) é investigado no STF por três crimes, que ele nega ter cometido: coação no curso do processo, obstrução de Justiça e tentativa de golpe.
Há também aqueles que já tiveram denúncias aceitas e são considerados réus, como Josimar Maranhãozinho (PL-MA), Pastor Gil (PL-MA) e Bosco Costa (PL-SE), por desvio de dinheiro de emendas.
Além deles, o ex-ministro Juscelino Filho (União-MA) foi denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por corrupção em um inquérito que tramita de forma sigilosa.
"As prerrogativas não podem ser confundidas com privilégios, incompatíveis com os princípios republicanos. São garantias indispensáveis, pilar fundamental do Estado democrático de Direito", disse Cajado na tribuna da Câmara hoje.
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu a PEC e disse que ela retoma o espírito da Constituição de 1988 diante de "atropelos e abusos que aconteceram contra colegas nossos".
O centrão transformou a PEC em prioridade na Casa e condicionou o apoio à anistia, defendida por bolsonaristas, à entrega dos votos para aprovação da proposta. O texto foi articulado pelo PP e pelo União Brasil durante o motim de deputados que ocuparam a mesa diretora da Casa após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Integrantes do PP afirmaram ao UOL que a escolha de Cajado para relatar foi uma estratégia para destravar a votação do texto. O deputado da Bahia é reconhecido por "resolver tudo" que os partidos precisam.
O deputado Elmar Nascimento negou qualquer envolvimento nos fatos apurados pela Polícia Federal na Operação Overclean, em que é investigado.
Os deputados José Guimarães (PT-CE), Eunício Oliveira (MDB-CE) e Yuri do Paredão (MDB-CE) também se pronunciaram, quando a notícia veio à tona, negando terem participado de qualquer desvio de dinheiro de emendas.
Afonso Motta disse que "sempre com muita consideração e sabendo da necessidade desses hospitais, fizemos a indicação dessas emendas. Não tinha conhecimento da existência [de um contrato estipulando comissão de 6% do dinheiro para os intermediários]".
A assessoria de Junior Mano afirma que o deputado "não tem qualquer participação em processos licitatórios, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos".
Os demais citados não se pronunciaram sobre as acusações e suspeitas.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.