Elmar, Eduardo: PEC da Blindagem beneficia deputados investigados no STF

Deputados que articulam a PEC entendem que o benefício não vale só para investigados e pode retroagir para os já denunciados, já que a lei penal obedece ao princípio da retroatividade quando ela é mais benéfica ao réu.

Segundo esse entendimento, parlamentares já denunciados poderiam demandar que os processos contra eles só continuem se houver autorização de suas Casas.

Para o advogado Renato Stanziola Vieira, diretor do Ibccrim (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais), essa hipótese não se sustenta, porque a regra criada pela PEC é uma regra processual. Nesse caso, valeria só para o futuro.

"A PEC trata de matéria processual, então ela vai incidir sobre os fatos daqui para a frente [se for aprovada nas duas Casas]", diz Vieira, que considera o texto uma "derrapada civilizatória lamentável".

"O fato de fazer com que a própria Casa delibere sobre a possibilidade de responderem a um processo é uma cláusula de imunidade quase que absoluta sobre eles mesmos. É um espírito de casta. É constrangedor ler que isso está sendo discutido nesse momento."

Segundo ele, o STF, que inevitavelmente teria que interpretar a PEC para decidir se ela é constitucional e até onde se aplica, provavelmente iria preservar as investigações e denúncias que já foram aceitas pela própria corte.