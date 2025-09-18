Investigado por elo com PCC visitou Câmara duas vezes; Senado impõe sigilo
O empresário Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco e investigado pela Polícia Federal por liderar uma organização criminosa ligada ao PCC, esteve na Câmara dos Deputados duas vezes em 2023.
Ele declarou que estava indo visitar o PP e o gabinete de um deputado, segundo registros da portaria obtidos pelo UOL via LAI (Lei de Acesso à Informação).
Conforme mostraram hoje o ICL Notícias e o UOL, o piloto Mauro Mattosinho relatou à Polícia Federal que Antônio Rueda, presidente do União Brasil, seria um dos donos de quatro jatinhos operados pela mesma empresa de táxi aéreo que atendia a Beto Louco e a Mohamad Mourad, outro investigado por ligação com o PCC. Rueda nega.
O piloto também disse ter transportado uma sacola que aparentava conter dinheiro em espécie durante um voo realizado para Beto Louco em agosto de 2024.
Segundo ele, os passageiros da aeronave tinham um encontro marcado com Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, naquela data.
O senador nega ter se encontrado com Beto e também nega ter recebido qualquer quantia.
Quando o caso foi noticiado pela primeira vez pelo ICL Notícias, em 1º de setembro, Ciro divulgou um ofício do Senado dizendo que não havia nenhum registro de entrada de Beto Louco tendo como destino seu gabinete.
O UOL então pediu ao Senado o acesso a todas as entradas do empresário, para quaisquer destinos, mas o pedido foi negado, sob justificativa de que o acesso à informação feriria a Lei Geral de Proteção de Dados.
A reportagem recorreu da decisão, que contraria o entendimento da CGU (Controladoria-Geral da União) sobre registros de acesso a prédios de órgãos públicos, considerados uma informação de interesse público.
Investigação da PF
Segundo investigação da Polícia Federal, Roberto Augusto Leme da Silva e Mohamad Mourad, o "Primo", eram os responsáveis por coordenar um esquema de lavagem de dinheiro e fraude fiscal, administrando a distribuidora Aster e a produtora de gasolina Copape, entre outras empresas.
Os dois foram alvos de uma megaoperação da PF em agosto. As investigações apontam que os empresários coordenavam um esquema criminoso ligado ao PCC, que se estendia por toda a cadeia de distribuição de combustíveis e também se utilizava de fundos de investimentos administrados por empresas financeiras da região da avenida Faria Lima, em São Paulo.
Alvos de mandados de prisão, Beto Louco e Mourad estão foragidos e foram incluídos na lista da difusão vermelha da Interpol.
Registros de entrada
A portaria da Câmara dos Deputados registra entradas de Beto Louco em 14 de junho e 28 de novembro de 2023, ambas no período da tarde. Visitantes são liberados automaticamente e só precisam informar aonde vão, sem necessidade de uma autorização especial para entrar nos prédios da Casa.
Na primeira data, Beto Louco informou que iria ao gabinete do deputado Domingos Neto (PSD-CE).
Procurado, o deputado disse que nunca ouviu falar no empresário, negou qualquer encontro e ressaltou que os visitantes não precisam de autorização dos gabinetes para entrar na Casa. Veja a íntegra da nota do deputado no fim desta reportagem.
Já na segunda ocasião, Beto Louco informou apenas que iria ao "PP". O líder do PP na Câmara era o deputado Dr. Luizinho (RJ), que continua no cargo até hoje.
"Nunca estive com esse senhor na minha vida e desconheço qualquer visita dele às instalações do Progressistas", disse Luizinho ao UOL.
Ciro Nogueira também foi procurado para comentar o caso, mas não respondeu até a publicação desta reportagem.
Em março daquele ano, a PF havia deflagrado a Operação Cassiopéia, que mostrava a existência de um esquema de sonegação de impostos e adulteração de combustíveis. Quando visitou a Casa, portanto, Beto Louco já era investigado.
As empresas que fazem parte da suposta organização criminosa são enquadradas como "devedores contumazes", com bilhões de reais em dívidas fiscais.
Alguns projetos de lei para endurecer as regras contra esse tipo de empresa estavam em discussão no Congresso em 2023, ano das visitas.
Em 6 de dezembro de 2023, uma semana depois da visita de Beto Louco à Câmara, o senador Ciro Nogueira propôs uma emenda a um desses projetos, criticada depois por empresas ligadas ao Instituto Combustível Legal.
O objetivo da emenda era suprimir artigos do texto, impedindo que fossem criadas punições específicas para devedores contumazes. O projeto ainda está em tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
Outro lado
Em nota, Domingos Neto disse que desconhece e jamais teve qualquer tipo de contato com Roberto Augusto Leme da Silva.
"De acordo com o Ato da Mesa nº 145, de 22/07/2020, o controle de ingresso e circulação de pessoas na Câmara dos Deputados é de competência do Departamento de Polícia Legislativa (Depol). O Art. 8º, § 1°, IV, especifica que, para o cadastramento presencial, o visitante deve 'informar o local que deseja visitar'."
"Assim, a entrada de um indivíduo nas dependências da Casa pode ocorrer apenas com base em sua declaração de destino, sem que haja uma confirmação direta ou validação por parte do gabinete ou órgão que ele pretende visitar. Em outras palavras, a afirmação de que referida pessoa se dirigiu ao meu gabinete é falsa e leviana."
"Com base apenas na declaração do visitante e na apresentação de um documento público de identificação, a portaria não tem como garantir que o propósito da visita é legítimo ou se cumpriu no local que supostamente informou. Essa brecha pode tornar o sistema de segurança vulnerável a indivíduos com más intenções, permitindo a entrada de pessoas não autorizadas com base em uma simples declaração", disse.
