Investigado por elo com PCC visitou Câmara duas vezes; Senado impõe sigilo

O piloto também disse ter transportado uma sacola que aparentava conter dinheiro em espécie durante um voo realizado para Beto Louco em agosto de 2024.

Segundo ele, os passageiros da aeronave tinham um encontro marcado com Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, naquela data.

O senador nega ter se encontrado com Beto e também nega ter recebido qualquer quantia.

Quando o caso foi noticiado pela primeira vez pelo ICL Notícias, em 1º de setembro, Ciro divulgou um ofício do Senado dizendo que não havia nenhum registro de entrada de Beto Louco tendo como destino seu gabinete.

O UOL então pediu ao Senado o acesso a todas as entradas do empresário, para quaisquer destinos, mas o pedido foi negado, sob justificativa de que o acesso à informação feriria a Lei Geral de Proteção de Dados.

A reportagem recorreu da decisão, que contraria o entendimento da CGU (Controladoria-Geral da União) sobre registros de acesso a prédios de órgãos públicos, considerados uma informação de interesse público.