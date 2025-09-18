'Paraíso das emendas' tem prefeito condenado e licitações suspeitas

A três horas ao norte de Macapá, Tartarugalzinho (AP) é a quarta cidade que mais recebeu emendas por habitante na última década. Mas a situação de seus moradores, que vivem sem saneamento básico e quase sem asfalto, não é tão boa quanto indicam os números.

Com 13 mil habitantes, o município teve um orçamento reservado de R$ 214 milhões desde 2015 —R$ 15 mil por pessoa. É a campeã em emendas parlamentares per capita no estado. Em valores totais, é superada só pela região metropolitana de Macapá, onde vivem 600 mil pessoas.

A cidade fica próxima do bioma amazônico, em uma região de garimpo e pesca. Sua população cresceu nos anos 1980, quando se instalou por perto da sede de uma empresa de celulose, que não está mais lá.