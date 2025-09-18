'Paraíso das emendas' tem prefeito condenado e licitações suspeitas
A três horas ao norte de Macapá, Tartarugalzinho (AP) é a quarta cidade que mais recebeu emendas por habitante na última década. Mas a situação de seus moradores, que vivem sem saneamento básico e quase sem asfalto, não é tão boa quanto indicam os números.
Com 13 mil habitantes, o município teve um orçamento reservado de R$ 214 milhões desde 2015 —R$ 15 mil por pessoa. É a campeã em emendas parlamentares per capita no estado. Em valores totais, é superada só pela região metropolitana de Macapá, onde vivem 600 mil pessoas.
A cidade fica próxima do bioma amazônico, em uma região de garimpo e pesca. Sua população cresceu nos anos 1980, quando se instalou por perto da sede de uma empresa de celulose, que não está mais lá.
O prefeito Bruno Mineiro (União), no cargo desde 2021, é aliado dos três senadores do Amapá. A cidade recebe verba de Davi Alcolumbre (União), Randolfe Rodrigues (PT) e Lucas Barreto (PSD), assim como dos deputados federais amapaenses.
Considerado carismático e bem relacionado, Bruno Mineiro enche suas redes sociais com anúncios de obras, inaugurações e encontros com parlamentares. Ele esteve recentemente em Brasília, visitando o gabinete de Alcolumbre.
Em 2023, o TRE-AP (Tribunal Regional Eleitoral do Amapá) cassou seu mandato por compra de votos, caixa dois e abuso de poder econômico —ele recorreu ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que ainda não julgou o caso. Enquanto isso, Mineiro segue no cargo.
Segundo a acusação, baseada em quebras de sigilo e testemunhas ouvidas pelos procuradores eleitorais, o prefeito usou um contrato de pavimentação do município de R$ 11 milhões para pagar funcionários que trabalharam na campanha de sua esposa, a deputada estadual Liliane Abreu (PV). Procurado pelo UOL, o prefeito nega as acusações.
Desde quando Bruno Mineiro assumiu, as despesas do município aumentaram em quatro vezes, de R$ 26,8 milhões em 2021 para R$ 117 milhões em 2024.
O difícil é saber onde foi parar esse dinheiro. No ano passado, a cidade publicou em seu Portal de Transparência apenas R$ 67 milhões em pagamentos, pouco mais da metade do total que gastou.
O prefeito defende que os recursos foram bem empregados e que a cidade melhorou de posição nos indicadores de saúde. Também destaca que o município foi reconhecido pelo Ministério da Educação com o Selo Ouro de compromisso com a alfabetização.
Licitações suspeitas
Os investimentos em infraestrutura de Tartarugalzinho tiveram, até agora, pouco resultado. Desde 2022, há cerca de R$ 60 milhões autorizados em obras incompletas e uma obra finalizada de R$ 31 milhões.
Um levantamento do UOL mostra que as licitações desses empreendimentos tiveram pouca ou nenhuma competição real entre diferentes empresas.
Em 2023, em duas concorrências para contratos de pavimentação, todas as concorrentes da CFX Empreendimentos, que já vinha acumulando contratos com a prefeitura, foram desclassificadas por falhas na documentação. A empresa ganhou os dois contratos, num total de R$ 13 milhões.
Para uma obra de R$ 3,3 milhões de iluminação pública na cidade, sete empresas se inscreveram, mas seis foram eliminadas por falhas banais, como deixar de apresentar uma cópia autenticada em cartório de algum documento. Apenas a vencedora conseguiu apresentar sua proposta, a RP Santos e Cia.
A empresa pertence a Renata Pantoja Santos, que, até poucos meses antes, ocupava um cargo de confiança no governo estadual —o governador, Clécio Luís (Solidariedade), é aliado de Bruno Mineiro.
No ano seguinte, houve problemas semelhantes. As licitações eram abertas e as empresas faziam suas propostas, mas a administração municipal demorava meses para analisar se as concorrentes haviam enviado as documentações de forma correta.
Em uma dessas concorrências, de R$ 5 milhões, a comissão de licitação levou dois meses para concluir que apenas uma de doze empresas estaria apta a competir.
Em outra, de R$ 10 milhões, foram quatro meses para deixar duas concorrentes e desclassificar outras sete —seis delas, com preços melhores que a vencedora. As obras ainda estão em execução, segundo a prefeitura.
Questionado, Bruno Mineiro disse que há uma comissão de licitação responsável por executá-las, na qual ele não se envolve.
Emendas para pavimentação
Das emendas ao município, R$ 43 milhões foram por emendas Pix (transferências especiais), sem transparência do que seria feito do dinheiro. Agora, por decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), a cidade está tendo que prestar contas de como usou essa verba.
A prefeitura está tentando conseguir aprovação do Ministério das Cidades para usar quase todo esse dinheiro para pavimentação —incluindo as obras já em andamento.
Em declarações anteriores, o prefeito disse que usou o dinheiro para terminar obras nas escolas. Como o dinheiro era misturado ao caixa da prefeitura, era difícil definir se ele tinha uma finalidade específica, um dos motivos pelos quais o STF mudou as regras dessas emendas.
"A emenda Pix vinha dando flexibilidade de usar conforme nossa necessidade", diz o prefeito.
"Um questionamento que a gente tem feito é que se mudou a regra no meio do jogo. A gente avaliava no momento se era melhor usar o dinheiro para terminar uma obra ou começar uma nova. Bastava indicar para o parlamentar que íamos precisar de recursos."
Em 2024, o senador Randolfe Rodrigues enviou R$ 4 milhões nesse tipo de transferência ao município, e Davi Alcolumbre, R$ 3,2 milhões.
A pasta pediu que o município especificasse quais vias estão incluídas nessas obras e de que forma estão sendo asfaltadas, mas ainda não houve resposta. De todas as emendas Pix do município, só duas, de R$ 2,3 milhões, tiveram seus planos aprovados.
A cidade também recebeu R$ 62,8 milhões em emendas e de comissão para realizar obras de infraestrutura. Por ordem do STF, foi divulgado que a indicação de quase todas elas partiu de Alcolumbre, hoje presidente do Senado.
No final de 2024, um relatório da CGU (Controladoria-Geral da União) apontou baixa execução das obras financiadas por lá com emendas de relator e de comissão. "Tartarugalzinho, município com maior volume de recursos, recebeu recursos para 14 obras, mas só havia concluído uma (no final do ano passado)", diz o órgão.
As empresas citadas foram procuradas, mas não responderam até a publicação desta reportagem. O espaço está aberto para manifestações.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.