Seguro para pescadores tem 'vazamento' de até R$ 9 bilhões, aponta estudo

Ainda segundo o mesmo estudo, os beneficiários —fraudulentos ou não— estão recebendo mais parcelas do que deveriam, o que indica um problema na gestão do seguro-defeso, realizada pelo INSS.

O seguro-defeso tem como objetivo preservar a renda de pescadores artesanais no momento em que a pesca é proibida por motivos ambientais. A cada mês de defeso, o beneficiário recebe um salário mínimo.

O que aponta o estudo do Ipea, do pesquisador João Paulo Viana, é que alguns beneficiários recebem mais parcelas do que teriam direito para as bacias hidrográficas em que estão localizados.

Considerando a diferença entre o que é pago e os meses que os beneficiários teriam direito de receber, o valor pago irregularmente pode se aproximar de R$ 9 bilhões, conclui a pesquisa.

O estudo também mostra um salto na quantidade de beneficiários a partir de 2019 nos estados da região Norte, onde há suspeita de fraude.

"O vazamento é o excesso de parcelas pagas. Se uma pessoa supostamente deve receber 4 parcelas e recebe 40, tem uma parte das parcelas que foi recebida indevidamente", diz Viana.