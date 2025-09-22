Propina de contratos com emenda de Elmar chega a R$ 7,9 milhões, diz PF

A investigação aponta que os pagamentos ocorriam de forma sistemática, com o transporte de valores ilícitos por meio terrestre e aéreo, através de um suposto operador financeiro dos Parente, Clebson Cruz de Oliveira.

Usando dados de geolocalização e mensagens trocadas entre os investigados, a PF localizou possíveis repasses de propina de Clebson a Francisco Nascimento em 2023, em 28 de dezembro, e em 2024, em 15 de agosto, 30 de agosto, 5 de setembro de 23 de setembro.

Em 28 de dezembro de 2023, por exemplo, Clebson informa a Francisquinho que está decolando e diz que tem uma encomenda para ele, além de outra entrega "exclusiva" para ele. O primo de Elmar responde que pode receber as duas entregas de uma só vez.

Já em 5 de setembro de 2024, Clebson informa a Francisco Nascimento que "tô com um negócio pra te entregar". Eles se encontram pessoalmente mais tarde.

A investigação aponta também que, mesmo antes dos contratos de pavimentação, já havia indícios de que Elmo Nascimento recebia propina pelo contrato que a prefeitura tinha com a Larclean, empresa de limpeza urbana que também pertence a Alex e Fabio Parente, em maio de 2022.

Elmo teve um encontro com Clebson na garagem de um edifício em Salvador logo após a Larclean receber um pagamento da prefeitura.