Benefícios fiscais do governo no Nordeste têm 'diversas falhas', indica CGU
Os incentivos e benefícios fiscais administrados pela Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) têm diversas falhas, inconsistências e deficiências, segundo uma avaliação da CGU (Controladoria-Geral da União).
A Sudene é uma autarquia ligada ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, criada em 1959 para promover desenvolvimento econômico e social no Nordeste. Ela é responsável pelo orçamento do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, que em 2025 chega a R$ 47,3 bilhões.
Na auditoria, a CGU, órgão de controle do governo federal, analisou os incentivos e benefícios fiscais concedidos a empresas para avaliar se eles cumprem o seu objetivo de trazer investimentos para a região.
As empresas beneficiárias têm um abatimento de até 75% do imposto de renda sobre pessoa jurídica sob a condição de financiarem projetos na região, ou deixam de pagar 30% do imposto para reinvestirem na própria empresa, desde que os valores sejam usados para modernização ou compra de equipamentos.
Segundo a Sudene, cada R$ 1 de renúncia fiscal gera R$ 8,15 em investimentos, o que justifica a manutenção do programa.
A análise da CGU mostra uma situação distinta. Avaliando os anos de 2019 e 2021, o total de investimentos informados pelas empresas foi de R$ 1,77 bilhão, e o valor projetado para os benefícios fiscais, R$ 1,83 bilhão. São R$ 0,97 investidos para cada R$ 1 que o Estado abriu mão de arrecadar.
Além disso, a CGU encontrou empresas que não conseguiram comprovar que os investimentos ocorreram de fato, o que demonstra que parte dos benefícios foi concedida irregularmente.
Empresas que não entregaram suas declarações anuais não foram punidas e continuaram participando dos incentivos normalmente.
A auditoria apontou ainda que a quantidade de empregos gerados ou mantidos pelas empresas com incentivos fiscais aprovados em 2013 apresentou redução de 23% no período de 2013 a 2021, o que também não é o esperado, já que a geração de empregos é uma das expectativas ao conceder benefícios.
Em resposta à auditoria, a Sudene questionou os cálculos realizados pela CGU e disse que os custos dos benefícios não são elevados para a União.
"Não há na legislação que regulamenta os incentivos fiscais quaisquer condicionantes que vinculem o benefício concedido ao número e/ou manutenção dos empregos", disse a autarquia.
"Portanto, não compete à Sudene negar o incentivo fiscal nessas situações. Se assim fosse, os setores considerados pelo governo federal teriam que ser apenas os intensivos em mão-de-obra, o que não é caso."
Sobre os valores reinvestidos, a Sudene disse que a CGU não levou em consideração "o comportamento da economia, dos preços, dos setores examinados e dentro dos setores a participação das empresas etc.".
A CGU recomendou que a Sudene fortaleça controles internos, corrija falhas no sistema usado para analisar os pedidos de incentivo e adote mecanismos para avaliar se os benefícios de fato resultam em investimentos e empregos na região.
