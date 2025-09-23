Benefícios fiscais do governo no Nordeste têm 'diversas falhas', indica CGU

As empresas beneficiárias têm um abatimento de até 75% do imposto de renda sobre pessoa jurídica sob a condição de financiarem projetos na região, ou deixam de pagar 30% do imposto para reinvestirem na própria empresa, desde que os valores sejam usados para modernização ou compra de equipamentos.

Segundo a Sudene, cada R$ 1 de renúncia fiscal gera R$ 8,15 em investimentos, o que justifica a manutenção do programa.

A análise da CGU mostra uma situação distinta. Avaliando os anos de 2019 e 2021, o total de investimentos informados pelas empresas foi de R$ 1,77 bilhão, e o valor projetado para os benefícios fiscais, R$ 1,83 bilhão. São R$ 0,97 investidos para cada R$ 1 que o Estado abriu mão de arrecadar.

Além disso, a CGU encontrou empresas que não conseguiram comprovar que os investimentos ocorreram de fato, o que demonstra que parte dos benefícios foi concedida irregularmente.

Empresas que não entregaram suas declarações anuais não foram punidas e continuaram participando dos incentivos normalmente.

A auditoria apontou ainda que a quantidade de empregos gerados ou mantidos pelas empresas com incentivos fiscais aprovados em 2013 apresentou redução de 23% no período de 2013 a 2021, o que também não é o esperado, já que a geração de empregos é uma das expectativas ao conceder benefícios.