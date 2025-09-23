Assine UOL
Natália Portinari

Natália Portinari

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Benefícios fiscais do governo no Nordeste têm 'diversas falhas', indica CGU

Natália Portinari
Colunista do UOL
Produção de manga para exportação em Juazeiro (BA)
Produção de manga para exportação em Juazeiro (BA) Imagem: Alexandro Auler/JC Imagem/Folhapress

Os incentivos e benefícios fiscais administrados pela Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) têm diversas falhas, inconsistências e deficiências, segundo uma avaliação da CGU (Controladoria-Geral da União).

A Sudene é uma autarquia ligada ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, criada em 1959 para promover desenvolvimento econômico e social no Nordeste. Ela é responsável pelo orçamento do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, que em 2025 chega a R$ 47,3 bilhões.

Na auditoria, a CGU, órgão de controle do governo federal, analisou os incentivos e benefícios fiscais concedidos a empresas para avaliar se eles cumprem o seu objetivo de trazer investimentos para a região.

As empresas beneficiárias têm um abatimento de até 75% do imposto de renda sobre pessoa jurídica sob a condição de financiarem projetos na região, ou deixam de pagar 30% do imposto para reinvestirem na própria empresa, desde que os valores sejam usados para modernização ou compra de equipamentos.

Segundo a Sudene, cada R$ 1 de renúncia fiscal gera R$ 8,15 em investimentos, o que justifica a manutenção do programa.

A análise da CGU mostra uma situação distinta. Avaliando os anos de 2019 e 2021, o total de investimentos informados pelas empresas foi de R$ 1,77 bilhão, e o valor projetado para os benefícios fiscais, R$ 1,83 bilhão. São R$ 0,97 investidos para cada R$ 1 que o Estado abriu mão de arrecadar.

Além disso, a CGU encontrou empresas que não conseguiram comprovar que os investimentos ocorreram de fato, o que demonstra que parte dos benefícios foi concedida irregularmente.

Empresas que não entregaram suas declarações anuais não foram punidas e continuaram participando dos incentivos normalmente.

A auditoria apontou ainda que a quantidade de empregos gerados ou mantidos pelas empresas com incentivos fiscais aprovados em 2013 apresentou redução de 23% no período de 2013 a 2021, o que também não é o esperado, já que a geração de empregos é uma das expectativas ao conceder benefícios.

Continua após a publicidade

Em resposta à auditoria, a Sudene questionou os cálculos realizados pela CGU e disse que os custos dos benefícios não são elevados para a União.

"Não há na legislação que regulamenta os incentivos fiscais quaisquer condicionantes que vinculem o benefício concedido ao número e/ou manutenção dos empregos", disse a autarquia.

"Portanto, não compete à Sudene negar o incentivo fiscal nessas situações. Se assim fosse, os setores considerados pelo governo federal teriam que ser apenas os intensivos em mão-de-obra, o que não é caso."

Sobre os valores reinvestidos, a Sudene disse que a CGU não levou em consideração "o comportamento da economia, dos preços, dos setores examinados e dentro dos setores a participação das empresas etc.".

A CGU recomendou que a Sudene fortaleça controles internos, corrija falhas no sistema usado para analisar os pedidos de incentivo e adote mecanismos para avaliar se os benefícios de fato resultam em investimentos e empregos na região.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.