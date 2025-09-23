Governo destrava emendas em ministérios controlados pelo Congresso

Após a aprovação da urgência da PEC da Anistia na Câmara dos Deputados e com a perspectiva de avançar na reforma do Imposto de Renda nesta semana, o governo federal começou a pagar as emendas de comissão deste ano.

Os pagamentos estão sendo feitos por ministérios controlados por indicados do Congresso: Integração e Desenvolvimento Regional, com Waldez Góes (PDT-AP), indicado do União Brasil; Cidades, com Jader Filho (MDB-PA); Esporte, com André Fufuca (PP-MA); e Turismo, com Celso Sabino (União-PA).

Os dois últimos estão com os dias contados no governo, já que o PP e o União Brasil determinaram que eles peçam demissão, sob pena de serem expulsos de suas siglas. As bancadas dos partidos na Câmara, porém, querem que as emendas sejam empenhadas antes que eles saiam, para garantir os repasses.