Governo destrava emendas em ministérios controlados pelo Congresso
Após a aprovação da urgência da PEC da Anistia na Câmara dos Deputados e com a perspectiva de avançar na reforma do Imposto de Renda nesta semana, o governo federal começou a pagar as emendas de comissão deste ano.
Os pagamentos estão sendo feitos por ministérios controlados por indicados do Congresso: Integração e Desenvolvimento Regional, com Waldez Góes (PDT-AP), indicado do União Brasil; Cidades, com Jader Filho (MDB-PA); Esporte, com André Fufuca (PP-MA); e Turismo, com Celso Sabino (União-PA).
Os dois últimos estão com os dias contados no governo, já que o PP e o União Brasil determinaram que eles peçam demissão, sob pena de serem expulsos de suas siglas. As bancadas dos partidos na Câmara, porém, querem que as emendas sejam empenhadas antes que eles saiam, para garantir os repasses.
O Ministério do Esporte, com o ministro André Fufuca, é um dos que mais abriram os cofres, empenhando R$ 74 milhões a aliados. Veja na tabela abaixo.
Após decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre o assunto, o Congresso é obrigado a divulgar quais parlamentares fizeram as indicações dessas emendas, que são distribuídas pelas comissões temáticas —de Saúde, Turismo, Esportes, Desenvolvimento Regional e Desenvolvimento Urbano.
Segundo levantamento do UOL com base nos pedidos feitos até agora, o governo atendeu R$ 29 milhões em pedidos de emendas de deputados do Republicanos, R$ 27 milhões do PT, R$ 24 milhões do MDB e R$ 23,9 milhões do União Brasil até a semana passada, entre outros.
Ao todo, foram empenhados (reservados para pagamento) R$ 215 milhões dessas emendas. Ainda é uma fatia pequena dos R$ 11,5 bilhões a que o Congresso tem direito este ano. Houve um atraso, porém, por conta das negociações entre os três Poderes para dar transparência aos "padrinhos" das indicações.
O maior valor empenhado até agora foi uma indicação de R$ 10,5 milhões de José Priante (MDB-PA) para uma obra de infraestrutura em Belém.
Em seguida, há repasses de R$ 5,8 milhões e R$ 5,7 milhões para cidades indicadas por Dr. Jaziel (PL-CE) e Icaro de Valmir (PL-SE), respectivamente. As três são da pasta de Integração.
O deputado Jorge Braz (Republicanos-RJ) teve três pedidos atendidos, totalizando R$ 5,9 milhões. O maior valor, de R$ 4,9 milhões, é uma indicação ao IPGI (Instituto de Proteção das Garantias Individuais e Assistência Social), uma associação no Rio de Janeiro, que será executada pelo Ministério do Esporte.
Embora as indicações sejam controladas pelas lideranças mais importantes do Congresso, cabe aos ministérios decidir quais obras serão empenhadas primeiro.
Fontes do Ministério do Esporte ouvidas pelo UOL negam que a liberação tenha relação com a pressão para que Fufuca saia do governo.
O Executivo está tentando agilizar as liberações para melhorar suas chances de aprovar a reforma do Imposto de Renda até o final do ano, uma das prioridades do governo Lula, e o atraso nas emendas de comissão é motivo de críticas de parlamentares da base aliada.
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), se comprometeu com o governo a votar a proposta.
O empenho é a primeira fase da execução das despesas públicas, e significa que o dinheiro foi reservado no Orçamento. Depois, com a comprovação de que o dinheiro está sendo empregado em alguma finalidade na ponta, vêm os pagamentos.
Ainda não houve pagamento de emendas de comissão deste ano, mas eles podem ocorrer tanto agora quanto no futuro, quando os empenhos se tornam "restos a pagar".
Ultimato da federação
No início do mês, PP e União Brasil, partidos que vão formar uma federação no ano que vem, anunciaram que seus integrantes com mandato —Fufuca e Celso Sabino— deveriam deixar os ministérios que ocupam.
Caso contrário, seria aberto um processo disciplinar contra eles. Isso não ocorreu até agora, segundo alguns dos integrantes do partido, porque foi dado tempo para que eles empenhassem as emendas antes de sair.
Na semana passada, porém, o UOL publicou uma reportagem com o depoimento de um piloto segundo o qual uma empresa de táxi aéreo investigada na Operação Carbono Oculto, da Polícia Federal, teria ligação com Antonio Rueda, presidente do União Brasil.
Depois disso, Rueda determinou que Sabino deixasse o ministério imediatamente, o que já foi comunicado ao presidente Lula e deve acontecer nos próximos dias.
Procurado sobre os repasses e a possível saída de Fufuca do cargo, o Ministério do Esporte disse que "o processo de empenho e liberação do pagamento de emendas destinadas por deputados e senadores ao apoio de projetos esportivos segue um rito legal e é parte das responsabilidades do Ministério do Esporte."
"Além disso, boatos de qualquer natureza não afetam a rotina do ministro André Fufuca. Ele segue cumprindo à risca a missão que lhe foi dada pelo presidente Lula, de fazer do esporte uma ferramenta de inclusão social, tornando a prática esportiva acessível a todos os brasileiros."
O Ministério do Turismo disse que as emendas de comissão encontram-se em análise técnica pela pasta, não havendo ordem de pagamento emitida.
O Ministério das Cidades também destacou que está na fase de empenho das emendas e disse que "o que determina o andamento é o fluxo de apresentação, análise e aprovação das propostas e planos de trabalho".
"Cabe destacar ainda que, por se tratarem de propostas recentes, vinculadas ao orçamento de 2025, todas se encontram na fase de análise, empenho e contratação. Até o momento, não houve recebimento de pedidos de pagamento referentes a convênios firmados com recursos dessas emendas."
Os demais ministérios não responderam até a publicação desta reportagem.
