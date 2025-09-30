Investigação expõe guerra pelo mercado de combustíveis em SP e no RJ
A Operação Carbono Oculto, da Polícia Federal em conjunto com outros órgãos, expôs uma disputa que há dez anos opõe empresas de combustíveis no Rio de Janeiro e em São Paulo. Os dois lados são investigados por supostas ligações com o crime organizado.
De um lado estão Roberto Augusto Leme da Silva, o "Beto Louco", e Mohamad Hussein Mourad, o "Primo", suspeitos de ligação com o PCC e donos da Copape e da Aster, formuladora e distribuidora de combustíveis, respectivamente, em São Paulo.
Ambos estão foragidos. Suas defesas negam qualquer relação com a facção criminosa ou com lavagem de dinheiro ligada ao tráfico.
Do outro, aparece o grupo Refit, comandado pelo empresário Ricardo Magro, que enriqueceu com a refinaria de Manguinhos, no Rio, e desde 2016 administra suas empresas de Miami. Ele também nega envolvimento com o crime organizado.
Lavagem de dinheiro
O setor de combustíveis é formado por produtores (extração), refinarias ou formuladoras, distribuidoras e, por fim, os postos, onde a gasolina, etanol e diesel são comercializados.
As grandes empresas, como Petrobras e Shell, têm acordos de exclusividade nas distribuidoras e nos postos com bandeiras. Por isso, o mercado de bandeira branca, em que os postos são livres para comprar de quem quiserem, é aquele disputado entre empresas independentes, sem relação com grandes produtoras de petróleo.
Em São Paulo, o PCC já usava postos de gasolina para lavar dinheiro, segundo o MP-SP (Ministério Público de São Paulo), mas queria controlar também as distribuidoras. Para isso, Beto Louco e Mohamad teriam adquirido a Copape e a Aster em 2020.
Embora pequena na época, a Copape rapidamente alcançou 12% do mercado paulista, aumentando a produção em 150 vezes. Investigações posteriores esclareceram parte do motivo: a adulteração de etanol com metanol, substância tóxica e barata.
A rápida expansão incomodou a Refit, cujas distribuidoras dominavam o mercado de bandeira branca em São Paulo desde os anos 2000. Nesse momento, Magro traz à tona uma guerra que era travada na clandestinidade. "A gente trabalhou junto à mídia e às autoridades para denunciar isso", disse ao UOL.
Escalada do conflito
A disputa chegou a tal ponto que, segundo Magro, integrantes do PCC teriam colocado fogo em seus postos de gasolina em São Paulo —foram feitos boletins de ocorrência, mas a investigação não andou e ninguém foi responsabilizado.
Circula no mercado de combustíveis a versão de que, em 2021, Magro teria negociado uma trégua com Beto Louco no México: a Copape não entraria no Rio, e a Refit deixaria São Paulo. Ele nega o acordo e atribui a ausência do PCC no Rio às suas denúncias às autoridades.
A trégua teria acabado em 2023, quando a Copape comprou uma rede de postos no Rio. No mesmo ano, o MP-SP deflagrou a Operação Cassiopeia, investigando a empresa por adulteração de combustíveis, fraudes e sonegação. Magro afirma ter colaborado com informações.
Sobre o cenário no Rio, ele diz que milicianos controlam alguns postos de forma pontual. "Em São Paulo, o crime organizado ocupa um tamanho de mercado gigantesco", afirmou ao UOL.
Pressão em Brasília
Enquanto expandiam seus negócios, os donos da Copape passaram a frequentar Brasília para tentar evitar a aprovação de projetos de lei para punir devedores de impostos e barrar um processo contra eles na ANP (Agência Nacional do Petróleo).
No Congresso, interesses da Copape e da Refit se alinharam: ambos tentaram impedir punições a grandes devedores. Segundo o MP-SP, o grupo de Beto Louco e Mohamad sonegou cerca de R$ 1 bilhão. Já a dívida tributária atribuída ao grupo Refit alcança R$ 31,8 bilhões em diferentes estados.
A Refit se aproximou do senador Ciro Nogueira (PP-PI), que participou de um jantar patrocinado pelo grupo em Nova York, em maio de 2024. Ciro fez propostas de emendas aos projetos sobre devedores contumazes de impostos.
As propostas sugeriam punições mais duras àqueles que se encaixam nessa classificação, o que o parlamentar tentou impedir, sem sucesso.
A proximidade se dá desde quando Ciro Nogueira era ministro da Casa Civil no governo Jair Bolsonaro (2019-2022), segundo o UOL apurou.
Naquela época, houve medidas provisórias com mudanças nos regimes do ICMS e do PIS/Cofins que beneficiaram empresas como a Refit, facilitando manobras tributárias com a importação de combustíveis em estados diferentes daquele onde fica a refinaria, por exemplo.
O senador não respondeu aos questionamentos do UOL.
Conforme depoimento revelado pelo UOL e pelo ICL Notícias, o piloto de avião Mauro Mattosinho citou viagens frequentes de Beto Louco e Primo à capital federal por uma empresa de táxi aéreo, que operaria jatos de propriedade de Antônio de Rueda, presidente do União Brasil. O político negou ser dono das aernonaves.
Já na mira das autoridades, Beto Louco esteve na Câmara dos Deputados duas vezes em 2023 e, segundo o mesmo piloto, Mauro Mattosinho, retornou à capital em 2024.
Fatia de mercado
Em julho de 2024, a ANP cassou as licenças da Copape e da Aster.
Magro aproveitou a brecha para retomar parte do mercado paulista por meio da distribuidora Rodopetro, vendendo gasolina da Refit aos postos antes fornecidos pelos seus concorrentes, inclusive àqueles controlados pelo crime organizado, segundo aponta a investigação.
Magro afirma que retomou apenas uma fatia do mercado "sadio" em São Paulo —ou seja, sem ligação com o PCC— antes ocupado pela Aster/Copape. Ele também nega ser sócio oculto da Rodopetro, como aponta o MP-SP.
Beto Louco e Mohamad sentiram o golpe, mas não ficaram parados. Compraram usinas de etanol no interior de São Paulo e, como mostrou o UOL, continuaram na disputa pelo mercado da distribuição de combustíveis a partir de ao menos 15 distribuidoras laranjas.
Pouco depois das cassações, o escritório de Magro em Miami foi vandalizado. Ele também atribuiu o incidente aos concorrentes, denúncia que, até o momento, não foi comprovada.
No último mês, as autoridades estão fechando o cerco na Refit. A Receita Federal anunciou novas regras de importação na semana passada, endurecendo a fiscalização.
Uma fonte próxima à Refit ouvida pelo UOL avalia que Magro plantou uma bomba fazendo denúncias contra os concorrentes, sem perceber que a investigação também chegaria à Rodopetro.
O empresário, por outro lado, diz que não é investigado e que nunca forneceu para postos de combustíveis do PCC ou teve qualquer ligação com o grupo.
Até o momento, a ligação de Magro com a investigação da PF e do MP-SP é pela Rodopetro, considerada "sucessora" da Copape e da Aster nos postos investigados.
Interdição da Refit
Segundo a PF, cerca de mil postos ligados ao grupo de Beto Louco e Mohamad movimentaram R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024. Tanto eles quanto a Refit são acusados de burlar o fisco ao importar nafta por meio de empresas laranjas em estados diferentes dos das refinarias, aproveitando benefícios fiscais indevidos.
Na semana passada, a ANP interditou a refinaria de Manguinhos, alegando que a Refit importava gasolina pronta como se fosse nafta, que paga menos imposto. No mesmo dia, a Receita reteve dois navios com diesel destinados à empresa.
Após a operação, a Refit disse que "jamais atuou como empresa de fachada" e que possui" histórico comprovado de atividades legítimas". "A companhia emprega 2.500 funcionários e produz 17,3 mil barris/dia, auditados pela ANP", afirmou.
Magro nega que seja sonegador e classifica sua estratégia como "agressiva tributariamente". Ele afirma questionar tributos e usar instrumentos legais, como precatórios e créditos, alegando distorções na política de preços da Petrobras, que, diz ele, subsidia preços e cria um mercado artificial.
"Somos obrigados a ser mais agressivos tributariamente. Questionar tudo que a gente pode. E mais do que isso, utilizar outras formas de pagamento, como precatórios, créditos, algo desse gênero. Como as outras empresas também fazem."
"Todo o nosso débito é sempre declarado. Eu não tenho débito porque deixei de escriturar, porque deixei de declarar, porque fraudei."
