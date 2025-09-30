Investigação expõe guerra pelo mercado de combustíveis em SP e no RJ

Do outro, aparece o grupo Refit, comandado pelo empresário Ricardo Magro, que enriqueceu com a refinaria de Manguinhos, no Rio, e desde 2016 administra suas empresas de Miami. Ele também nega envolvimento com o crime organizado.

Lavagem de dinheiro

O setor de combustíveis é formado por produtores (extração), refinarias ou formuladoras, distribuidoras e, por fim, os postos, onde a gasolina, etanol e diesel são comercializados.

As grandes empresas, como Petrobras e Shell, têm acordos de exclusividade nas distribuidoras e nos postos com bandeiras. Por isso, o mercado de bandeira branca, em que os postos são livres para comprar de quem quiserem, é aquele disputado entre empresas independentes, sem relação com grandes produtoras de petróleo.

Em São Paulo, o PCC já usava postos de gasolina para lavar dinheiro, segundo o MP-SP (Ministério Público de São Paulo), mas queria controlar também as distribuidoras. Para isso, Beto Louco e Mohamad teriam adquirido a Copape e a Aster em 2020.

Embora pequena na época, a Copape rapidamente alcançou 12% do mercado paulista, aumentando a produção em 150 vezes. Investigações posteriores esclareceram parte do motivo: a adulteração de etanol com metanol, substância tóxica e barata.