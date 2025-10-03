Recém-interditada, Refit teve fiscalização engavetada pela ANP há 8 anos

Na semana passada, a refinaria foi interditada pela ANP. A agência diz investigar se a Refit importa gasolina já quase pronta para uso, mas declara recebimento de nafta, petróleo apenas parcialmente refinado, para pagar menos imposto.

É a mesma conclusão à qual chegaram três técnicos da Superintendência de Abastecimento da ANP em 18 de outubro de 2017, em nota obtida pelo UOL.

"Os dados de movimentação de produtos levam a concluir que a RPDM (refinaria de Manguinhos) não atua como refinadora de petróleo stricto sensu, mas sim como mero formulador de gasolina", diz a nota.

Como a empresa não estaria refinando e sim apenas misturando naftas "com booster de octanagem" para produção de gasolina, sua atividade deveria se encaixar como a de formuladora, e não refinaria, aponta o documento.

A diferença é que, no refino, há uma divisão dos componentes do petróleo pela destilação em altas temperaturas. A importação de nafta paga de R$ 0,50 a R$ 1 o litro em impostos a depender do estado, e a de gasolina chega perto de R$ 1,50.