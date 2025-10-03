Recém-interditada, Refit teve fiscalização engavetada pela ANP há 8 anos
Uma nota técnica de 2017, da ANP (Agência Nacional de Petróleo), já relatava os principais problemas que justificaram a interdição da refinaria de Manguinhos na semana passada, como a suspeita de que ela não refina gasolina.
Na época, a agência arquivou o caso, e os responsáveis por apontar os problemas na refinaria de Manguinhos —hoje chamada Refit— foram removidos de seus cargos.
Para a empresa, ouvida pelo UOL, o fato de o caso já ter sido investigado antes demonstra que não há nenhuma irregularidade em sua operação. Fontes da agência, porém, atribuem o engavetamento à influência política.
Na semana passada, a refinaria foi interditada pela ANP. A agência diz investigar se a Refit importa gasolina já quase pronta para uso, mas declara recebimento de nafta, petróleo apenas parcialmente refinado, para pagar menos imposto.
É a mesma conclusão à qual chegaram três técnicos da Superintendência de Abastecimento da ANP em 18 de outubro de 2017, em nota obtida pelo UOL.
"Os dados de movimentação de produtos levam a concluir que a RPDM (refinaria de Manguinhos) não atua como refinadora de petróleo stricto sensu, mas sim como mero formulador de gasolina", diz a nota.
Como a empresa não estaria refinando e sim apenas misturando naftas "com booster de octanagem" para produção de gasolina, sua atividade deveria se encaixar como a de formuladora, e não refinaria, aponta o documento.
A diferença é que, no refino, há uma divisão dos componentes do petróleo pela destilação em altas temperaturas. A importação de nafta paga de R$ 0,50 a R$ 1 o litro em impostos a depender do estado, e a de gasolina chega perto de R$ 1,50.
Os técnicos da ANP apontaram outras irregularidades na nota, como uso de instalações acima da capacidade autorizada e inconsistências nos dados dos estoques, e pediram que órgãos tomassem providências para averiguar a situação.
Em 2016, ano anterior, o dono da Refit, Ricardo Magro, teve sua prisão decretada pela justiça federal no Rio de Janeiro por suspeita de participação em desvios em fundos de pensão, caso pelo qual depois foi inocentado.
Uma fiscalização da ANP levou a uma interdição da refinaria de Manguinhos no início de 2017, revertida alguns meses depois.
Ainda antes da interdição, os gestores da área de refino, responsáveis pela fiscalização, foram exonerados pelo então diretor Aurélio César Nogueira Amaral, o que foi interpretado internamente como uma retaliação.
Amaral foi indicado ao cargo com apoio do PT e do PCdoB, partidos com os quais Ricardo Magro tinha relação próxima. Procurado, ele nega qualquer ingerência no trabalho sobre a Refit (leia a nota ao final do texto).
No final daquele ano, a Superintendência de Abastecimento, responsável pela nota técnica sobre a refinaria, foi reformulada, e os superintendentes que supervisionaram o trabalho na Refit foram exonerados dos cargos.
Em novembro de 2017, após a intervenção na área técnica, foi produzido um novo relatório afirmando que equipamentos encontrados em Manguinhos comprovavam que ela trabalhava na atividade de refino, e o caso foi engavetado.
Mesmo naquele ano, a suspeita estava longe de ser novidade. Em 2012, o então governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, tentou desapropriar a refinaria com o mesmo argumento. "A Refinaria de Manguinhos há muito tempo não refina nada. Aquilo é simplesmente estocagem, muita estocagem de etanol", afirmou.
A ANP disse à reportagem que, como se trata de processo de 2017, "está resgatando as informações e responderá após a análise das áreas técnicas responsáveis".
A refinaria nega que não realize o processo de refino e criticou a ANP pela interdição recente. "A empresa pontua que os 11 pontos levantados pela agência durante a fiscalização não estão entre os critérios considerados pela legislação que prevê uma interdição, pois não representam riscos ao consumidor, ao patrimônio público ou ao meio ambiente", afirmou em nota.
No auto de infração de 26 de setembro, a equipe da ANP apontou que a temperatura das torres não estava alta o suficiente para realizar o processo de destilação e que há evidências de que o condensado e o nafta encontrados no local seriam, na realidade, gasolina usada para formulação.
"A análise realizada nos diversos certificados das naftas e condensados, com um perfil praticamente de gasolina automotiva especificada" reforça a necessidade de esclarecimentos da empresa, de acordo com o auto.
A empresa disse que não estava destilando quantidade esperada de petróleo no momento da visita porque estava esperando a chegada de um carregamento e que as flutuações de temperatura são normais dentro da operação da refinaria.
Influência da Refit na ANP
A influência da Refit na ANP continuou perceptível após a fiscalização de 2017, com uma série de decisões favoráveis à empresa.
Em 2019, uma resolução da ANP liberou os postos com bandeira a comprarem de distribuidoras do mercado de bandeira branca, desde que colocassem um adesivo na bomba informando isso aos clientes.
Dessa forma, postos Shell ou Ipiranga, por exemplo, foram autorizados a comprar o combustível das distribuidoras da Refit. A decisão —hoje suspensa pela Justiça— foi crucial para que Magro conquistasse mercado no Rio de Janeiro e São Paulo.
Também em 2019, a empresa foi autorizada a testar o serviço GoFit, de delivery de combustíveis, criticado pelas concorrentes pela vulnerabilidade nos padrões de segurança, já que o abastecimento é feito fora do posto.
Em abril de 2022, Daniel Maia, concunhado do advogado Thiago Cedraz, assumiu como diretor da ANP. Como mostrou o UOL, Maia é próximo da Refit e viajou a Nova York para evento patrocinado por Magro em maio deste ano. Cedraz também tem relação de longa data com Magro e a empresa.
Outra decisão que beneficiou o grupo veio em janeiro de 2023. Uma resolução da ANP foi alterada para permitir que refinarias armazenem combustível produzido fora delas —um pleito que outras empresas também tinham, como Raízen e Braskem, mas que foi atendido só após uma solicitação da Refit.
A alteração foi assinada por Patrícia Huguenin Baran, então superintendente de Produção de Combustíveis.Em fevereiro de 2024, Baran se tornou diretora da agência. Nos bastidores, era tratada como candidata apoiada por Magro. Procurada pelo UOL, ela não respondeu sobre o caso.
Medidas do governo
Há dez anos, Ricardo Magro aparecia no noticiário por ligações com PT, MDB e PCdoB, que favoreceram sua entrada nos governos petistas. Ele foi advogado de Eduardo Cunha (MDB-RJ), ex-presidente da Câmara dos Deputados. Desde então, o empresário expandiu sua teia de relações na direita e no centrão.
Um de seus autodeclarados amigos hoje é o senador Ciro Nogueira (PP-PI), que também participou do evento da Refit em Nova York.
Durante o governo Bolsonaro, enquanto Ciro esteve na Casa Civil, uma série de medidas provisórias melhoraram as condições de empresas que atuam no mercado de bandeira branca, como a Refit.
Houve mudança nos regimes do ICMS e do PIS/Cofins que beneficiaram empresas como a Refit, facilitando manobras tributárias com a importação de combustíveis em estados diferentes daquele onde fica a refinaria, por exemplo.
Além disso, foram promovidas alterações na lei aumentando a concorrência no mercado de combustíveis, permitindo que postos de gasolina comprem diretamente de produtores de etanol, por exemplo, o que antes não era permitido.
Jônathas Castro, que trabalhou como número dois de Ciro Nogueira na Casa Civil durante o governo Bolsonaro, foi indicado por ele para um emprego na Refit recentemente. Procurado sobre as circunstâncias da indicação, ele não respondeu ao UOL. O senador também não quis comentar.
A Refit, em nota, "ressalta que a própria metodologia da ANP para caracterização de processos que não estão em conformidade com as regras exige a comprovação de falha grave, vinculada a elemento crítico de segurança operacional e configurando risco grave e iminente."
"Nenhuma das situações descritas no auto de fiscalização preenche esses critérios. Assim, a empresa entende que a interdição cautelar carece de fundamento técnico e jurídico, configurando medida desproporcional e arbitrária."
A empresa afirmou também que, em 2019, teve uma autorização da ANP para expandir sua produção.
Aurélio Amaral, ex-diretor da ANP, disse que "o episódio mencionado remonta a 2017, quando a ANP interditou a refinaria de Manguinhos após fiscalização que identificou falhas de segurança". "As medidas corretivas foram adotadas pela empresa e, após nova inspeção técnica e análise da documentação, a própria equipe responsável realizou a desinterdição, conforme os procedimentos previstos."
"No mesmo período, a ANP também avaliou, em processo distinto, a atualização da autorização de operação. A decisão colegiada, tomada de forma unânime, seguiu pareceres técnicos e atestou o cumprimento de todos os requisitos normativos vigentes à época. Posteriormente, tanto o Ministério Público quanto a corregedoria da ANP analisaram o caso e o arquivaram por ausência de irregularidades."
"Os profissionais da agência sempre trabalharam sem qualquer interferência ou ingerência."
