Lobista investigado por fraudes no INSS recebeu R$ 19,2 milhões da J&F

Questionada, a J&F disse que "não realizou nenhum pagamento à pessoa mencionada pela reportagem". A empresa não esclareceu as circunstâncias dos repasses feitos à T5, conforme apontado pelo Coaf.

"Todos os pagamentos realizados pelo grupo seguem a legislação e as políticas de compliance da companhia."

O lobista também foi procurado desde sexta-feira (3) para esclarecer o motivo do pagamento. Ele disse que se manifestaria por escrito, mas, depois de ser questionado sobre a J&F, parou de responder.

As movimentações da empresa de Trento, incluindo o pagamento da J&F, foram consideradas suspeitas. "O volume transacionado é desproporcional em relação à receita bruta anual esperada para empresas desse segmento, o que levanta questionamentos sobre a origem e a justificativa dos recursos", diz o relatório.

"O alto volume de recursos movimentados em um curto período indica uma possível dissimulação patrimonial ou uso da empresa como fachada para atividades ilícitas."

"A empresa recebeu um volume financeiro significativo de terceiros sem relação evidente com sua atividade principal, não pôde ser vinculada a transações comerciais legítimas, seja na condição de clientes ou fornecedores. A ausência de um fundamento econômico claro sugere a possível interposição de terceiros para ocultação da real origem dos valores, frequentemente utilizadas para dispersar recursos de origem duvidosa e dificultar sua rastreabilidade."