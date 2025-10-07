Rolls-Royce apreendido com advogado Nelson Willians custou R$ 9,7 milhões
O Rolls-Royce zero quilômetro apreendido com o advogado Nelson Willians na última fase da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, custou R$ 9,7 milhões.
Willians entrou no radar da investigação após a PF descobrir pagamentos de R$ 15,5 milhões a um empresário investigado pelas fraudes no INSS, Maurício Camisotti. Apesar de Camisotti ser seu cliente, Willians fez os pagamentos.
A compra do Rolls-Royce, fechada em 11 de julho, foi feita em nome da empresa de sua mulher, Anne Carolline Willians. A empresa que importou o carro, do Recife, comunicou a venda ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), segundo documento enviado à CPMI do INSS e obtido pelo UOL.
"Durante a análise cadastral foram encontradas notícias que mencionam o escritório Nelson Wilians Advogados em apurações envolvendo movimentações financeiras que chamaram a atenção", diz a comunicação da empresa.
O advogado foi alvo de uma busca em 12 de setembro em um desdobramento da Operação Sem Desconto. Em sua casa, foram apreendidos veículos de luxo e obras de arte, como uma pintura de Di Cavalcanti de 1971, entre outras.
O Rolls-Royce é o carro mais caro já apreendido pela PF, segundo fontes ouvidas pelo UOL. É da linha Phantom, um clássico da marca, que já teve diversas reedições. Alguns foram usados por Fred Astaire e John Lennon, por exemplo.
Movimentação de bilhões
O advogado movimentou R$ 4,3 bilhões de 2019 a 2024. Só numa conta do Banco do Brasil, entre setembro de 2024 e agora, foram R$ 209,5 milhões em débitos e R$ 207,7 milhões em créditos, o que também foi reportado pelo banco.
As instituições financeiras indicam que a movimentação apresentada é superior à capacidade financeira declarada de Willians e que há indícios de movimentações em benefício de terceiros sem causa aparente, segundo o relatório do Coaf.
O advogado e o escritório foram procurados para comentar, mas não responderam até a publicação desta reportagem.
