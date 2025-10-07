Rolls-Royce apreendido com advogado Nelson Willians custou R$ 9,7 milhões

O Rolls-Royce zero quilômetro apreendido com o advogado Nelson Willians na última fase da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, custou R$ 9,7 milhões.

Willians entrou no radar da investigação após a PF descobrir pagamentos de R$ 15,5 milhões a um empresário investigado pelas fraudes no INSS, Maurício Camisotti. Apesar de Camisotti ser seu cliente, Willians fez os pagamentos.

A compra do Rolls-Royce, fechada em 11 de julho, foi feita em nome da empresa de sua mulher, Anne Carolline Willians. A empresa que importou o carro, do Recife, comunicou a venda ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), segundo documento enviado à CPMI do INSS e obtido pelo UOL.