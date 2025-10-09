Deputado do PSDB enviou R$ 7 milhões a obras superfaturadas na Bahia

Em 7 de junho de 2021, Lobão assinou um ofício solicitando o orçamento ao Dnocs para realizar um pregão para obras de pavimentação. Dois dias depois, em 9 de junho, Parente fez sua primeira visita ao gabinete de Adolfo Viana.

Lobão foi afastado do Dnocs antes do pregão, quando uma investigação apontou sobrepreço de R$ 192 milhões na compra de caixas d'água, em setembro. Essas compras também tiveram recursos indicados por Viana.

Até o momento, Viana não foi alvo da Operação Overclean. Seu nome apareceu apenas em documentos obtidos em uma busca e apreensão da PF no prédio do Dnocs no ano passado, em ofícios relacionados a emendas.

Procurados pelo UOL, Adolfo Viana, Alex Parente e Fabio Parente não se manifestaram.

Vencedora no pregão

Quando o pregão ocorreu, em novembro de 2021, a Allpha venceu três contratos, com valor total de R$ 40,7 milhões. No final daquele ano, Adolfo Viana enviou R$ 7 milhões para as obras, através de emendas de relator —que, à época, não identificavam o deputado autor do pedido.