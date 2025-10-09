Deputado do PSDB enviou R$ 7 milhões a obras superfaturadas na Bahia
O deputado Adolfo Viana (PSDB-BA) enviou R$ 7 milhões em emendas a obras de pavimentação superfaturadas em Juazeiro (BA) e Novo Horizonte (BA), investigadas pela Polícia Federal na Operação Overclean.
Um dos sócios da empresa que executou o contrato, Alex Parente, esteve 22 vezes no gabinete de Viana na Câmara dos Deputados, segundo registros da portaria. Ele e seu irmão, Fabio Parente, são donos da Allpha Pavimentações.
O pregão eletrônico em que a Allpha conseguiu os contratos de asfalto no interior da Bahia, em 2021, foi realizado pelo Dnocs (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas), cujo coordenador no estado na época era Lucas Maciel Lobão, indicado por Adolfo Viana ao cargo.
Em 7 de junho de 2021, Lobão assinou um ofício solicitando o orçamento ao Dnocs para realizar um pregão para obras de pavimentação. Dois dias depois, em 9 de junho, Parente fez sua primeira visita ao gabinete de Adolfo Viana.
Lobão foi afastado do Dnocs antes do pregão, quando uma investigação apontou sobrepreço de R$ 192 milhões na compra de caixas d'água, em setembro. Essas compras também tiveram recursos indicados por Viana.
Até o momento, Viana não foi alvo da Operação Overclean. Seu nome apareceu apenas em documentos obtidos em uma busca e apreensão da PF no prédio do Dnocs no ano passado, em ofícios relacionados a emendas.
Procurados pelo UOL, Adolfo Viana, Alex Parente e Fabio Parente não se manifestaram.
Vencedora no pregão
Quando o pregão ocorreu, em novembro de 2021, a Allpha venceu três contratos, com valor total de R$ 40,7 milhões. No final daquele ano, Adolfo Viana enviou R$ 7 milhões para as obras, através de emendas de relator —que, à época, não identificavam o deputado autor do pedido.
Apesar da falta de identificação, nas redes sociais, a prefeita de Juazeiro (BA), uma das cidades contempladas pelo lote em que a Allpha estava trabalhando, agradeceu a ajuda do deputado.
Parente voltou a frequentar o gabinete de Adolfo Viana em março de 2023, com mais 21 visitas até 2024. Nesse intervalo, ele também esteve quatro vezes na liderança do PSDB, partido do deputado, além de ir à liderança do PSD e do PT. Ao todo, o empresário esteve 35 vezes na Câmara.
Serviços de dedetização
Em 5 de julho de 2023, uma semana após o deputado se encontrar com Parente, foram enviadas R$ 3 milhões em emendas Pix —transferências especiais, em que o gasto é livre— de Adolfo Viana à Prefeitura de Camaçari (BA).
A prefeitura é uma das investigadas por suspeita de fraude e superfaturamento com outra empresa dos Parente, a Larclean, de limpeza urbana.
No mesmo ano, o município pagou R$ 3,1 milhões pelos serviços da Larclean, empresa dos irmãos Parente que, como mostrou o UOL, vendia dedetização 660% mais caro que o preço de mercado.
Não é possível saber se os pagamentos têm relação com a emenda enviada por Adolfo Viana, já que as emendas Pix funcionavam como um cheque em branco, sem uma destinação específica.
Procurado, o município, hoje governado por Luiz Caetano (PT), oposição ao antigo prefeito, disse que cabe à gestão anterior, de Antônio Elinaldo Araújo da Silva (União), dar explicações sobre como usou o dinheiro. O ex-prefeito não respondeu.
Superfaturamento nas obras
Um relatório da CGU (Controladoria-Geral da União) finalizado em outubro de 2023 encontrou R$ 4,2 milhões em superfaturamento nas obras da Allpha no Dnocs, cerca de 10% dos contratos.
Em novembro daquele ano, o TCU (Tribunal de Contas da União) determinou que o pregão tivesse os pagamentos e contratos suspensos.
No ano seguinte, a PF deflagrou a primeira fase da Operação Overclean em dezembro de 2024, com a prisão preventiva de Alex e Fabio Parente, entre outros alvos.
A PF investiga os irmãos por fraudes em licitações, superfaturamento, corrupção e desvio de dinheiro de emendas —inclusive nos contratos com o Dnocs. Marcos Moura, integrante da Executiva do União Brasil e conhecido como "rei do lixo", é apontado como líder da organização criminosa.
Lobão também foi alvo da operação. Após sair do Dnocs, ele passou a trabalhar como lobista para os Parente. Segundo a PF, o ex-coordenador ajudou a negociar fraude a licitações e propina a políticos.
No ano passado, o jornal O Globo mostrou que Marcos Moura, o "rei do lixo", esteve 27 vezes na Câmara e fez reuniões com o União Brasil.
As visitas de Parente à Câmara mostram que o grupo investigado tinha ligações com outros partidos além do União. Viana hoje ocupa o cargo de líder do PSDB na Câmara.
