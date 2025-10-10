Suspeito de operar com PCC usou Faria Lima para ocultar R$ 57 mi em imóveis
Investigado sob suspeita de coordenar um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC, Mohamad Hussein Mourad, conhecido como Primo, tentou ocultar um patrimônio de R$ 57 milhões em imóveis em manobras com gestoras da Faria Lima, segundo a Receita Federal.
Esses imóveis estavam sob a titularidade do Fundo de Investimento Imobiliário Los Angeles, administrado de 2021 a 2024 pela Reag, gestora que, como o Primo, é investigada pelo MPF (Ministério Público Federal) e pela Polícia Federal.
A Receita detectou que, desde 2021, 22 imóveis, incluindo casas de alto padrão, armazéns, postos e motéis em São Paulo e na região metropolitana, foram vendidos —no papel— por uma empresa em nome da esposa de Mourad para o fundo.
O relatório obtido pelo UOL, enviado ao MPF em 2024, embasou a produção de provas para a Operação Carbono Oculto, deflagrada no final de agosto pela PF e MP-SP.
Mourad e o outro suspeito de liderar a organização criminosa, Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, estão foragidos desde o dia da operação, com mandados de prisão em aberto.
Procurada pelo UOL, a defesa de Mourad negou a prática de crimes (leia a íntegra ao final do texto).
Entre os imóveis mais caros estão um galpão em Osasco (Grande São Paulo), com valor fiscal de R$ 12,4 milhões, e um motel na rodovia Fernão Dias, com valor fiscal de R$ 12,2 milhões.
Essas vendas foram intermediadas pela Reag, que comprou os imóveis para o fundo entre 29 de julho e 15 de agosto de 2022, datas em que Mourad e sua esposa, Silvana Correa, estavam respondendo a processos de fiscalização milionários na Receita Federal.
Procurada, a gestora disse que o fundo mencionado foi transferido para outros administradores em outubro de 2024.
Como as alienações dos imóveis da empresa de Silvana ocorreram durante os procedimentos de fiscalizações da Receita, o relatório diz que é claro o intuito de fraudar a execução do fisco federal e "blindar o patrimônio do casal e frustrar futuras execuções fiscais, ocultando seus bens utilizando fundos de investimento".
Os processos da Receita em 2022 começaram devido à sonegação em oito postos de combustíveis —que, segundo o fisco, eram controlados por laranjas— e terminaram no final daquele ano com multas de R$ 563 milhões a Mourad e sua esposa.
O fundo imobiliário Los Angeles é um entre diversos fundos cujo objetivo era ocultar o patrimônio e as movimentações financeiras da organização criminosa ligada ao PCC, e não de fato realizar investimentos, de acordo com o relatório.
Os rendimentos dos fundos eram enviados a uma conta no BK Bank —também investigado—, onde se mesclavam a outros repasses e se tornavam difíceis de detectar.
No caso do Los Angeles, havia "duas camadas de ocultação" do verdadeiro titular dos imóveis. Os imóveis saíram da VM, em nome de Silvana Correa, e passaram para o Los Angeles, mas outro fundo, Derby 44, era o principal cotista do Los Angeles.
Para descobrir o dono dos imóveis, era preciso descobrir o principal cotista do Derby 44: Himad Abdallah Mourad, primo de Mohamad.
"O Derby 44 é basicamente um fundo de investimento para ocultar os reais proprietários do Los Angeles, uma vez que 97,53% de seu patrimônio é composto de cotas do Los Angeles. Trata-se apenas de uma segunda camada de ocultação do patrimônio de Mohamad."
Himad é sócio ou administrador de 57 empresas, incluindo mais de 30 postos de gasolina em São Paulo que já faturaram R$ 638 milhões, mas pagaram apenas R$ 25 mil em impostos e quase não registraram movimentações bancárias em suas contas.
Se, nas empresas em seu nome, Himad pode ter participado da gestão, os imóveis do fundo imobiliário eram usados de fato por Mohamad Mourad e sua esposa, segundo o fisco.
A Receita Federal apontou a participação da Reag e da gestora Banvox, que passou a administrar o fundo em 2024, nas manobras consideradas fraudes tributárias.
Procurada, a Banvox disse que renunciou à administração do fundo Los Angeles em 29 de agosto e que, enquanto esteve sob sua administração, o fundo não fez nenhuma operação.
Na última terça-feira, a Reag anunciou o cancelamento de seu registro como companhia aberta. Após a megaoperação que revelou a suspeita de seu envolvimento com o PCC, a empresa saiu da B3, a Bolsa de Valores, e anunciou uma reestruturação.
As práticas do BK Bank, com uma "conta bolsão" que misturava todos os recebimentos sem identificar seus beneficiários, também foram questionadas. Na esteira da Carbono Oculto, esse tipo de conta em fintechs foi proibida.
A Receita diz que "a gestão temerária (das gestoras) fica evidente com volume das operações das administradoras de recursos que podem trazer risco a investimentos lícitos e de boa-fé pela contaminação com a utilização das administradoras pelo crime organizado."
"O fato do grupo econômico Reag ter aberto o capital na B3 em 2024 é de extrema gravidade e já impacta o sistema financeiro nacional."
A defesa de Mohamad Mourad "nega veementemente a prática de crimes, de qualquer natureza, e menos ainda que tenha havido manobras fiscais para ocultar patrimônio".
"Todo o patrimônio de Mohamad, amealhado ao longo de sua vida profissional e muito antes dos fatos descritos nas recentes operações policiais, foi devidamente declarado ao fisco, sendo que desconhece qualquer atividade de ocultação por meio de fundos de investimento."
O BK Bank afirmou ao UOL que não possui "qualquer relação com o crime organizado ou com as pessoas apontadas como investigadas".
"O BK Bank é regulado e autorizado pelo Banco Central do Brasil", disse a defesa do banco, em nota. "A instituição reafirma, por fim, que vem colaborando integralmente com as autoridades competentes".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.