Suspeito de operar com PCC usou Faria Lima para ocultar R$ 57 mi em imóveis

Procurada, a gestora disse que o fundo mencionado foi transferido para outros administradores em outubro de 2024.

Como as alienações dos imóveis da empresa de Silvana ocorreram durante os procedimentos de fiscalizações da Receita, o relatório diz que é claro o intuito de fraudar a execução do fisco federal e "blindar o patrimônio do casal e frustrar futuras execuções fiscais, ocultando seus bens utilizando fundos de investimento".

Os processos da Receita em 2022 começaram devido à sonegação em oito postos de combustíveis —que, segundo o fisco, eram controlados por laranjas— e terminaram no final daquele ano com multas de R$ 563 milhões a Mourad e sua esposa.

O fundo imobiliário Los Angeles é um entre diversos fundos cujo objetivo era ocultar o patrimônio e as movimentações financeiras da organização criminosa ligada ao PCC, e não de fato realizar investimentos, de acordo com o relatório.

Os rendimentos dos fundos eram enviados a uma conta no BK Bank —também investigado—, onde se mesclavam a outros repasses e se tornavam difíceis de detectar.

No caso do Los Angeles, havia "duas camadas de ocultação" do verdadeiro titular dos imóveis. Os imóveis saíram da VM, em nome de Silvana Correa, e passaram para o Los Angeles, mas outro fundo, Derby 44, era o principal cotista do Los Angeles.