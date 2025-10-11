Indicados por deputados do União Brasil perdem cargos na Codevasf
O governo federal demitiu ontem três superintendentes da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) indicados por deputados do União Brasil.
Em setembro, o partido determinou que seus integrantes deixassem o governo, mas deixou espaço para que apadrinhados de deputados e senadores, como os chefes da Codevasf, permanecessem.
Da perspectiva do governo federal, porém, os integrantes do União não podem desfrutar das benesses dedicadas à base aliada —como indicações em estatais— enquanto se declaram de oposição.
Um dos demitidos foi Harley Xavier Nascimento, superintendente de Bom Jesus da Lapa (BA). Indicado por Arthur Maia (União-BA), ele ocupava o cargo há nove anos.
"É um superintendente exemplar, um orgulho meu, do ponto de vista da honestidade, seriedade reconhecida por todos. Nunca houve nenhuma mínima denúncia ao longo de nove anos", disse Maia ao UOL.
Ele destacou seu trabalho na execução de projetos de irrigação, adutoras e construção de estradas vicinais.
A superintendência de Bom Jesus da Lapa agora deve ser entregue a um nome ligado ao ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT).
Foram demitidos também os chefes de Aracaju e Natal, indicados por Yandra Moura (União-SE) e Benes Leocádio (União-RN), respectivamente. As exonerações ainda não foram publicadas no Diário Oficial.
Alcolumbre 'poupado' e Sabino ainda no governo
O presidente da estatal, que o governo não deu sinais de que pretende trocar, é Lucas Felipe de Oliveira, nome endossado por Davi Alcolumbre (União-AP).
Nessa semana, o União Brasil suspendeu Celso Sabino (União-PA), ministro do Turismo filiado ao partido que se recusou a entregar o cargo na Esplanada.
Há outros indicados do partido
No quadro de diretores da Codevasf, em Brasília, também há dois indicados pelo União Brasil.
José Vivaldo de Mendonça Filho, diretor da Área de Revitalização e Desenvolvimento Territorial, é indicado de Paulo Azi (União-Ba).
O diretor de infraestrutura, Henrique Bernardes, é indicado de Fernando Coelho Filho (União-PE).
Nos últimos anos, a estatal se tornou um dos redutos favoritos de parlamentares para enviar emendas, especialmente em obras de pavimentação e investimentos contra a seca, que rendem frutos eleitoralmente.
Obras da Codevasf em um convênio com a prefeitura de Campo Formoso (BA) estão sendo investigadas pela Operação Overclean, da Polícia Federal.
