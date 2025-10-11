Indicados por deputados do União Brasil perdem cargos na Codevasf

Um dos demitidos foi Harley Xavier Nascimento, superintendente de Bom Jesus da Lapa (BA). Indicado por Arthur Maia (União-BA), ele ocupava o cargo há nove anos.

"É um superintendente exemplar, um orgulho meu, do ponto de vista da honestidade, seriedade reconhecida por todos. Nunca houve nenhuma mínima denúncia ao longo de nove anos", disse Maia ao UOL.

Ele destacou seu trabalho na execução de projetos de irrigação, adutoras e construção de estradas vicinais.

A superintendência de Bom Jesus da Lapa agora deve ser entregue a um nome ligado ao ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT).

Foram demitidos também os chefes de Aracaju e Natal, indicados por Yandra Moura (União-SE) e Benes Leocádio (União-RN), respectivamente. As exonerações ainda não foram publicadas no Diário Oficial.

Alcolumbre 'poupado' e Sabino ainda no governo

O presidente da estatal, que o governo não deu sinais de que pretende trocar, é Lucas Felipe de Oliveira, nome endossado por Davi Alcolumbre (União-AP).