Deputado do União é alvo da PF em investigação de desvio de emendas na BA
O deputado Dal Barreto (União-BA) foi alvo de busca e apreensão hoje pela Operação Overclean, da Polícia Federal, que investiga desvio de verba de emendas parlamentares através de contratos com prefeituras.
O deputado foi abordado por policiais no aeroporto em Salvador, onde teve o celular apreendido. A casa do parlamentar na capital baiana também foi alvo de busca.
Ele é suspeito de se associar com o empresário Evandro Balbino do Nascimento e com o lobista Lucas Maciel Lobão, ex-diretor do Dnocs, para desviar dinheiro de emendas, segundo a investigação da PF. O UOL tenta contato com o parlamentar.
A Operação Overclean teve início em dezembro de 2024. Em sua primeira fase, Balbino e Lobão foram alvos de prisões preventivas, que duraram até o final do ano passado.
Em junho deste ano, o deputado federal Félix Mendonça (PDT-BA) também foi alvo de buscas na investigação, suspeito de participar de desvio de emendas em Boquira e Ibipitanga.
A sexta fase da Operação Overclean envolveu oito mandados de busca e apreensão, uma medida cautelar diversa da prisão e o sequestro de valores obtidos de forma ilícita em Salvador, Amargosa (BA) e Brasília. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal.
Amargosa é onde nasceu Dal Barreto, hoje sua base eleitoral. A busca e apreensão ocorreu em um posto de gasolina que pertence à sua família. Em 2024, ele enviou R$ 1 milhão em emendas para a cidade.
Segundo a PF, os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos, além de lavagem de dinheiro.
Quem são os investigados
Dal Barreto é deputado federal de primeiro mandato, eleito em 2022. Antes disso, foi deputado estadual pelo PCdoB de 2019 a 2023.
Indicado por Adolfo Viana (PSDB-BA), Lucas Maciel Lobão foi diretor do Dnocs, órgão que financia obras contra a seca. Foi afastado em 2021, quando uma investigação apontou sobrepreço de R$ 192 milhões na compra de caixas d'água.
Depois disso, ele passou a trabalhar para os empresários Fábio e Alex Parente, em um grupo empresarial no qual, segundo apontam as investigações, o líder era Marcos Moura, conhecido como "rei do lixo" e integrante da Executiva do União Brasil.
Balbino era empresário do ramo de construção e também participou de licitações em prefeituras que, conforme indicam as investigações, foram fraudadas para beneficiar o grupo de empresários e desviar dinheiro de emendas.
Lobão e Balbino não foram alvos da PF na operação de hoje, mas sofreram buscas e apreensões em outras fases.
A investigação foi enviada para o Supremo Tribunal Federal após aparecerem indícios de envolvimento do deputado Elmar Nascimento (União-BA), ex-líder do partido na Câmara dos Deputados, nos desvios.
O STF negou um pedido de busca e apreensão contra Elmar, porém, afirmando que os indícios contra ele ainda são "circunstanciais".
