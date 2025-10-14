Deputado do União é alvo da PF em investigação de desvio de emendas na BA

O deputado Dal Barreto (União-BA) foi alvo de busca e apreensão hoje pela Operação Overclean, da Polícia Federal, que investiga desvio de verba de emendas parlamentares através de contratos com prefeituras.

O deputado foi abordado por policiais no aeroporto em Salvador, onde teve o celular apreendido. A casa do parlamentar na capital baiana também foi alvo de busca.

Ele é suspeito de se associar com o empresário Evandro Balbino do Nascimento e com o lobista Lucas Maciel Lobão, ex-diretor do Dnocs, para desviar dinheiro de emendas, segundo a investigação da PF. O UOL tenta contato com o parlamentar.