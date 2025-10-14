Porsches, joias e eletrônicos: Careca do INSS teve mais de R$ 6 mi em gasto
Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, gastou mais de R$ 6 milhões com itens de luxo e outras despesas nos últimos três anos, de acordo com um relatório financeiro enviado à CPMI do INSS.
Preso preventivamente e investigado sob a acusação de intermediar fraudes nos descontos associativos de aposentados, Careca comprou joias, eletrônicos e dois carros Porsche desde 2022, quando as associações ligadas a ele começaram a crescer.
As empresas ligadas a Camilo Antunes receberam R$ 25,5 milhões de associações e entidades de aposentados, segundo a PF. As investigações apontam que esses dinheiro veio de fraudes nos descontos associativos.
O maior gasto do Careca foi um Porsche Cayenne S Coupe de R$ 950 mil, seguido por um Porsche Panamera 4S E-hybrid, de R$ 830 mil, adquiridos em fevereiro de 2024.
A aquisição dos carros incluiu também um sistema de som de R$ 118,7 mil, segundo as notas fiscais em nome de Camilo Antunes. Os serviços de blindagem, contratados depois, custaram R$ 108 mil.
Careca comprou também um cordão de ouro de 18 quilates, dois anéis de ouro de 18 quilates e um anel e uma pulseira de aço por R$ 44,8 mil na HStern, mas, de acordo com as notas, teria devolvido as joias entre 2024 e 2025.
O relatório, obtido pelo UOL, inclui ainda gastos de R$ 125 mil em lojas de materiais de construção, uma cadeira gamer de R$ 15 mil, dois Iphone 13 Max e quatro notebooks Ideapad, da Lenovo.
Ao todo, há registro de R$ 2,6 milhões em gastos apenas em notas fiscais com seu nome, na pessoa física —ou seja, sem incluir eventuais gastos em espécie e no nome de terceiros ou de suas empresas.
Já no CNPJ da empresa Brasília Consultoria Empresarial, Careca comprou um Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet por R$ 1,3 milhão, vendeu um Porsche Cayenne por R$ 610 mil e comprou um Jeep Renegade por R$ 180 mil em 2024.
No total, sua empresa, criada em outubro de 2022, gastou R$ 3,4 milhões em carros, eletrônicos e móveis.
O UOL tentou contato com a defesa dele, mas não teve resposta.
Na Operação Sem Desconto, a Polícia Federal apreendeu 14 veículos ligados ao empresário, avaliados em R$ 6,3 milhões —o que indica que os gastos foram muito maiores que os descritos nas notas fiscais.
O empresário é investigado por atuar como um intermediário das entidades com servidores públicos e empresas usadas para lavagem de dinheiro, ajudando a captar falsas inscrições de associados, segundo a PF.
