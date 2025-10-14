Porsches, joias e eletrônicos: Careca do INSS teve mais de R$ 6 mi em gasto

O maior gasto do Careca foi um Porsche Cayenne S Coupe de R$ 950 mil, seguido por um Porsche Panamera 4S E-hybrid, de R$ 830 mil, adquiridos em fevereiro de 2024.

Porsche Taycan apreendida pela PF tem ligação com Careca do INSS Imagem: Divulgação/PF

A aquisição dos carros incluiu também um sistema de som de R$ 118,7 mil, segundo as notas fiscais em nome de Camilo Antunes. Os serviços de blindagem, contratados depois, custaram R$ 108 mil.

Careca comprou também um cordão de ouro de 18 quilates, dois anéis de ouro de 18 quilates e um anel e uma pulseira de aço por R$ 44,8 mil na HStern, mas, de acordo com as notas, teria devolvido as joias entre 2024 e 2025.

O relatório, obtido pelo UOL, inclui ainda gastos de R$ 125 mil em lojas de materiais de construção, uma cadeira gamer de R$ 15 mil, dois Iphone 13 Max e quatro notebooks Ideapad, da Lenovo.

Ao todo, há registro de R$ 2,6 milhões em gastos apenas em notas fiscais com seu nome, na pessoa física —ou seja, sem incluir eventuais gastos em espécie e no nome de terceiros ou de suas empresas.