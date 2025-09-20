Efeito TikTok: como a China quer deixar de ter 'dor de cabeça' nos EUA
Um dia antes da conversa desta sexta entre Xi Jinping e Donald Trump, a Huawei proclamou vitória sobre a americana Nvidia em chips para inteligência artificial. Lembrou os anos de "sanções dos EUA" —que incluíram a prisão da filha de seu fundador, ordenada por Trump.
"Alcançamos avanços que permitem construir supernós com dezenas de milhares de placas, o que nos dá a capacidade de fornecer a computação mais poderosa do mundo", disse o CEO Eric Xu no evento Huawei Connect, para clientes estrangeiros e locais, citando a Nvidia.
Ainda na quinta-feira, a uma hora de lá, no imenso centro de pesquisa e desenvolvimento aberto há um ano pela Huawei em Xangai, uma funcionária apontou para um dos conjuntos de prédios e falou, com orgulho, que os chips anunciados por Xu haviam sido desenvolvidos ali.
O anúncio triunfante da Huawei contrasta com a frustração da conversa entre Xi e Trump, apesar do aparente entusiasmo deste. "Fizemos avanços em questões muito importantes, incluindo a aprovação do acordo com o TikTok", escreveu ele. "Agradeço a aprovação do TikTok."
O relato da China não fala em acordo, apenas que "respeita a vontade das empresas, incentiva-as a conduzir negociações comerciais sólidas com base nas regras de mercado e a alcançar soluções em conformidade com as leis chinesas e um equilíbrio de interesses".
As divergências avançam também sobre o anúncio, somente por Trump, de que os dois líderes devem se encontrar em novembro na cúpula da Apec (fórum para Cooperação Econômica Ásia-Pacífico) na Coreia do Sul, não mais na própria China, como se cogitava até o dia anterior.
Uma pista do que está em jogo —e do motivo para essas diferenças em série— veio numa cobrança do relato chinês, também em referência ao TikTok: "O lado americano precisa fornecer um ambiente aberto, justo e não discriminatório para os investidores chineses".
Segundo Kevin Xu, analista americano de tecnologia, de origem chinesa, ex-assessor do governo Obama, a proposta de Pequim para o TikTok apresentada uma semana atrás vai muito além da plataforma. Estabelece todo um novo padrão para os investimentos da China nos EUA.
São os contornos "ainda obscuros" de uma fórmula, de acordo com ele, para que outros avanços chineses em tecnologia entrem no mercado americano sem tanta "dor de cabeça política". A característica mais significativa do novo padrão seria a adoção de licenciamento.
No caso do TikTok dos EUA, a empresa a ser criada, com maioria de capital americano e participação do próprio governo Trump, deverá licenciar o algoritmo da ByteDance —ao menos é o que vêm publicando veículos como o financeiro "The Wall Street Journal", com fontes anônimas.
A participação acionária chinesa seria mínima. Se aceito por Trump, o padrão poderia ser reproduzido no mercado de automóveis, com a BYD, de baterias, com a CATL, e até na tecnologia LiDAR, da Hesai, para usos diversos, inclusive em robótica e outras empresas de IA.
A resistência a um acordo nessas bases, que diminuiria até a perspectiva de conflito na Ásia, é menos técnica e mais um reflexo do
temor americano diante das grandes empresas chinesas de tecnologia. Não muito diverso daquele que levou a China a se fechar para big techs americanas.
