Efeito TikTok: como a China quer deixar de ter 'dor de cabeça' nos EUA

O anúncio triunfante da Huawei contrasta com a frustração da conversa entre Xi e Trump, apesar do aparente entusiasmo deste. "Fizemos avanços em questões muito importantes, incluindo a aprovação do acordo com o TikTok", escreveu ele. "Agradeço a aprovação do TikTok."

Prédios onde são desenvolvidos novos chips da Huawei, no Lianqui Lake R&D, em Xangai Imagem: Nelson de Sá/UOL

O relato da China não fala em acordo, apenas que "respeita a vontade das empresas, incentiva-as a conduzir negociações comerciais sólidas com base nas regras de mercado e a alcançar soluções em conformidade com as leis chinesas e um equilíbrio de interesses".

As divergências avançam também sobre o anúncio, somente por Trump, de que os dois líderes devem se encontrar em novembro na cúpula da Apec (fórum para Cooperação Econômica Ásia-Pacífico) na Coreia do Sul, não mais na própria China, como se cogitava até o dia anterior.

Uma pista do que está em jogo —e do motivo para essas diferenças em série— veio numa cobrança do relato chinês, também em referência ao TikTok: "O lado americano precisa fornecer um ambiente aberto, justo e não discriminatório para os investidores chineses".

Segundo Kevin Xu, analista americano de tecnologia, de origem chinesa, ex-assessor do governo Obama, a proposta de Pequim para o TikTok apresentada uma semana atrás vai muito além da plataforma. Estabelece todo um novo padrão para os investimentos da China nos EUA.