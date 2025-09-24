Aprendam com os erros e o êxito da China, dizia Kongjian Yu aos brasileiros

Como muitas outras pelo mundo, vem recorrendo às soluções de cidade-esponja de Kongjian Yu para reduzir os efeitos, como foi possível perceber no asfalto poroso usado agora em Mentougou, o bairro mais atingido em 2023.

Nem tudo dá certo. A imagem que ficou daquelas enchentes foram os aviões no meio da água no aeroporto de Daxing, que havia sido

construído poucos anos antes seguindo preceitos de Kongjian Yu --com lago, grandes espaços úmidos, valas verdes-- e até ganhou o apelido de aeroporto-esponja.

Diante de um pedido meu de conselho para os brasileiros após Porto Alegre, o arquiteto sugeriu: "Aprendam com os erros e com o êxito da China". Acrescentou outro: "Vocês precisam agir imediatamente, porque o próximo golpe será pior. Solução planeta-esponja".

Posteriormente, foi ao Brasil para um evento do BNDES sobre "reconstrução de cidades" e voltou com um cartaz que colou numa das paredes, coberta de outros em que foi palestrante de destaque. Na outra parede, entrevistas e perfis seus na mídia de todo o mundo.

Kongjian Yu era simples no trato e nas ideias, como seu próprio conceito de cidade-esponja, mas não escondia, pelo contrário, o impacto global que havia alcançado. Também não se constrangeu em montar uma consultoria privada.

A ambientalista sino-holandesa Li An Phoa, que foi perfilada ao lado dele num documentário lançado no ano passado, "Our Blue World", visitou esse espaço privado e descreve a parede verde, de plantas vivas, com água circulando através do velho prédio.