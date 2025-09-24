Aprendam com os erros e o êxito da China, dizia Kongjian Yu aos brasileiros
De família camponesa da vila de Dongyu, no delta chuvoso do rio Yangtzé, Kongjian Yu expunha sua origem não só nas ideias urbanísticas, mas até nos móveis do escritório da escola de arquitetura ambiental que fundou, em Pequim.
Recebia as pessoas em bancos, ele próprio se sentava num deles. Falava de soluções simples e tão baratas quanto possível, para as tragédias urbanas recentes, fosse na capital chinesa ou em Porto Alegre. Criado no campo, defendia reencontrar a terra e os rios sob as cidades.
Pequim, que praticamente venceu a poluição do ar ao longo dos últimos dez anos, agora enfrenta enchentes anuais constantes, com dezenas de mortos, em seus arredores próximos às montanhas.
Como muitas outras pelo mundo, vem recorrendo às soluções de cidade-esponja de Kongjian Yu para reduzir os efeitos, como foi possível perceber no asfalto poroso usado agora em Mentougou, o bairro mais atingido em 2023.
Nem tudo dá certo. A imagem que ficou daquelas enchentes foram os aviões no meio da água no aeroporto de Daxing, que havia sido
construído poucos anos antes seguindo preceitos de Kongjian Yu --com lago, grandes espaços úmidos, valas verdes-- e até ganhou o apelido de aeroporto-esponja.
Diante de um pedido meu de conselho para os brasileiros após Porto Alegre, o arquiteto sugeriu: "Aprendam com os erros e com o êxito da China". Acrescentou outro: "Vocês precisam agir imediatamente, porque o próximo golpe será pior. Solução planeta-esponja".
Posteriormente, foi ao Brasil para um evento do BNDES sobre "reconstrução de cidades" e voltou com um cartaz que colou numa das paredes, coberta de outros em que foi palestrante de destaque. Na outra parede, entrevistas e perfis seus na mídia de todo o mundo.
Kongjian Yu era simples no trato e nas ideias, como seu próprio conceito de cidade-esponja, mas não escondia, pelo contrário, o impacto global que havia alcançado. Também não se constrangeu em montar uma consultoria privada.
A ambientalista sino-holandesa Li An Phoa, que foi perfilada ao lado dele num documentário lançado no ano passado, "Our Blue World", visitou esse espaço privado e descreve a parede verde, de plantas vivas, com água circulando através do velho prédio.
"O próprio prédio era um de seu projetos", recorda agora, ao saber da morte. Também lembra as novas propostas que ele esboçava, como as comunidades em que seria ensinada a maneira de lidar com o ambiente ou os hospitais em que a melhora na saúde viria também do ambiente saudável.
"Estou muito triste com isso, espero muito que o legado dele continue, porque precisamos de pilares como esse", diz Li An. "Esse tipo de pessoa que te mantém com esperança, com todas as tempestades que acontecem, metafórica e literalmente, é claro, com o tufão hoje em Hong Kong."
