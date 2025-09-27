E se os Estados Unidos resolverem usar a força militar contra o Brasil?

Lembrou que Washington declarou grupos de traficantes venezuelanos como terroristas, justificativa para ações como o bombardeio de três barcos. "E se o PCC for considerado terrorista?", perguntou, vislumbrando incredulamente um ataque a favela em São Paulo.

Estados Unidos enviaram navios de guerra para costa da Venezuela Imagem: Reprodução | 'X': @USNavy

Santoro, que é professor no Centro de Estudos Político-Estratégicos da Marinha e já participou do Fórum Xiangshan, vai além. Como a Casa Branca fez "uma ameaça de que força militar pode ser usada contra o Brasil, está na hora de começar a pensar o inimaginável".

Ele se refere à porta-voz Karoline Leavitt, que afirmou, ao ser questionada sobre Jair Bolsonaro e supostas ameaças à liberdade de expressão no Brasil: "O presidente não tem medo de usar o poderio militar dos Estados Unidos da América para proteger a liberdade de expressão".

Paralelamente, segundo veículos como O Estado de S. Paulo, o comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, está sob risco de ter seu visto cassado pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.