Jack Ma: "vingança" do criador do Alibaba passa por projeto de IA no Brasil

Mas o movimento havia começado meses antes, com reuniões na China entre bancos, empresas, escritórios de advocacia e autoridades, costurando financiamentos e negócios, além de uma visita do governador do Ceará, Elmano de Freitas.

Numa dessas reuniões, entre outras questões, analisaram se uma empresa chinesa poderia manter sua base de dados no Brasil, ou seja, servindo em tempo real à sede na China. A resposta foi afirmativa, com um cabo instalado pela Huawei ligando o Nordeste à África —e de lá à China, sem passar pelos Estados Unidos ou pela Europa.

Outro motivo seria a grande oferta de energia renovável, sobretudo no Nordeste, no momento em parte desperdiçada. Wu destacou um terceiro, o próprio mercado, parte de uma expansão global do Alibaba.

Para a empresa e seu célebre fundador, chefe de Wu, os anúncios estabelecem um marco. "Jack Ma retorna com sede de vingança para 'Make Alibaba Great Again'", tornar o Alibaba grande novamente, no enunciado do serviço financeiro Bloomberg.

A expressão, derivada do bordão de campanha de Donald Trump, vem ecoando em mídia social junto com vídeos de Ma Yun, seu nome em chinês, conversando com executivos num bar ou andando de bicicleta sozinho, à noite, em Hangzhou.