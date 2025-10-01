Jack Ma: "vingança" do criador do Alibaba passa por projeto de IA no Brasil
O CEO do Alibaba, Eddie Wu Yongming, anunciou dias atrás o investimento de R$ 282 bilhões (US$ 53 bilhões) num datacenter no Brasil e dois na Europa, entre outros planos. Projetou se tornar "o maior fornecedor mundial de serviços de inteligência artificial", inclusive poder de computação.
As ações da gigante chinesa de tecnologia criada por Jack Ma saltaram 10% na Bolsa de Valores de Hong Kong, atingindo seu maior valor em quatro anos.
Shou Zi Chew, CEO do TikTok, parte da chinesa ByteDance, havia se encontrado na véspera com o presidente Lula para confirmar o investimento de R$ 55 bilhões (US$ 10 bilhões) num datacenter em Fortaleza. Os dois anúncios saíram dias depois de uma medida provisória com incentivos fiscais e a nova Política Nacional de Datacenters no Brasil.
Mas o movimento havia começado meses antes, com reuniões na China entre bancos, empresas, escritórios de advocacia e autoridades, costurando financiamentos e negócios, além de uma visita do governador do Ceará, Elmano de Freitas.
Numa dessas reuniões, entre outras questões, analisaram se uma empresa chinesa poderia manter sua base de dados no Brasil, ou seja, servindo em tempo real à sede na China. A resposta foi afirmativa, com um cabo instalado pela Huawei ligando o Nordeste à África —e de lá à China, sem passar pelos Estados Unidos ou pela Europa.
Outro motivo seria a grande oferta de energia renovável, sobretudo no Nordeste, no momento em parte desperdiçada. Wu destacou um terceiro, o próprio mercado, parte de uma expansão global do Alibaba.
Para a empresa e seu célebre fundador, chefe de Wu, os anúncios estabelecem um marco. "Jack Ma retorna com sede de vingança para 'Make Alibaba Great Again'", tornar o Alibaba grande novamente, no enunciado do serviço financeiro Bloomberg.
A expressão, derivada do bordão de campanha de Donald Trump, vem ecoando em mídia social junto com vídeos de Ma Yun, seu nome em chinês, conversando com executivos num bar ou andando de bicicleta sozinho, à noite, em Hangzhou.
É a cidade de Alibaba, DeepSeek e Unitree, próxima a Xangai no delta do rio Yangtzé, região escolhida pelo governo chinês para concentrar a indústria de inteligência artificial e robótica. Para alguns, é a nova Shenzhen.
Ma e seus negócios em Hangzhou atravessaram mais de quatro anos sob escrutínio governamental, após um discurso seu num evento do banco central chinês, questionando os reguladores financeiros.
A reabilitação veio em fevereiro último, quando ele foi convidado para um evento com o líder Xi Jinping, ao lado de outros nomes da tecnologia privada do país como Ren Zhengfei, da Huawei. O aperto de mãos com Xi foi destacado então na cobertura.
Na semana passada, paralelamente ao anúncio dos investimentos em datacenter no exterior, o Jornal Nacional chinês, "Xinwen Lianbo", destacou uma visita do primeiro-ministro Li Qiang a uma fábrica de chips do grupo.
Ma, que é membro do Partido Comunista da China, teria recebido uma nova tarefa do governo, aprofundar a presença nos mercados internacionais —e não perder os laços com a tecnologia americana. O datacenter no Brasil será equipado pela Nvidia.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.