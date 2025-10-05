Soja vira arma da China contra EUA, e Brasil pode sair perdendo

Analistas como Zichen Wang, do think tank Centro para China e Globalização, e Kevin Xu, do fundo Interconnected Capital, sublinham que a ambição chinesa vai muito além do acesso a semicondutores avançados da Nvidia ou da redução nas tarifas americanas.

Xi quer de Trump um arcabouço de regras que reabra o mercado americano para investimentos chineses, revertendo a dissociação (decoupling) desta última década. O acordo sobre o TikTok, cuja operação nos EUA está se tornando uma joint venture com participação chinesa minoritária, indica o caminho para isso.

O presidente americano já defendeu investimentos chineses no país, afirma Wang, e é a pessoa mais aberta à China em seu próprio governo. "Ele não tem nada contra o comunismo ou algo do tipo. Ele acha que, se podemos fazer negócios mutuamente benéficos, devemos fazê-los."

Além da importação de soja do Meio-Oeste americano, Pequim fez outra oferta a Trump, como revelou a Bloomberg na sexta-feira: um pacote de investimentos de mais de US$ 1 trilhão (R$ 5,3 trilhões).

Tanto esse acordo amplo como sua alternativa mais restrita, também parte das conversas, incluem uma retomada da compra de soja pela China. Ela deve ser anunciada ao final do encontro Trump-Xi na Coreia do Sul, projeta Cogo, lembrando que é a segunda maior cultura agrícola dos EUA.

"Nós temos alertado que o produtor brasileiro deve, sim, temer esse acordo", diz, citando os números deste ano. "A compra adicional de soja brasileira pela China, que foi para 76% do total exportado, elevou a rentabilidade para US$ 12,50 por bushel."