Soja vira arma da China contra EUA, e Brasil pode sair perdendo
Faltam três semanas para a reunião de Donald Trump com Xi Jinping, na Coreia do Sul, e as negociações são seguidas com apreensão pelo agro brasileiro. Apreensão que vem da eleição americana, há um ano, quando a ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina alertou, em visita a Pequim, para um novo acordo Trump-Xi sobre soja.
Parte do agro festeja que a China zerou, a partir de junho, as compras de soja nos Estados Unidos, privilegiando Brasil, Argentina e até o Paraguai. Mas analistas da China e do Brasil apontam risco na transformação da soja, em especial a brasileira, em "instrumento de negociação" por Pequim.
Assim como fez antes ao restringir a venda de terras raras aos EUA, diz o consultor Carlos Cogo, ex-funcionário do Ministério da Agricultura, a China agora usa a compra de soja como "sua grande arma de negociação".
Analistas como Zichen Wang, do think tank Centro para China e Globalização, e Kevin Xu, do fundo Interconnected Capital, sublinham que a ambição chinesa vai muito além do acesso a semicondutores avançados da Nvidia ou da redução nas tarifas americanas.
Xi quer de Trump um arcabouço de regras que reabra o mercado americano para investimentos chineses, revertendo a dissociação (decoupling) desta última década. O acordo sobre o TikTok, cuja operação nos EUA está se tornando uma joint venture com participação chinesa minoritária, indica o caminho para isso.
O presidente americano já defendeu investimentos chineses no país, afirma Wang, e é a pessoa mais aberta à China em seu próprio governo. "Ele não tem nada contra o comunismo ou algo do tipo. Ele acha que, se podemos fazer negócios mutuamente benéficos, devemos fazê-los."
Além da importação de soja do Meio-Oeste americano, Pequim fez outra oferta a Trump, como revelou a Bloomberg na sexta-feira: um pacote de investimentos de mais de US$ 1 trilhão (R$ 5,3 trilhões).
Tanto esse acordo amplo como sua alternativa mais restrita, também parte das conversas, incluem uma retomada da compra de soja pela China. Ela deve ser anunciada ao final do encontro Trump-Xi na Coreia do Sul, projeta Cogo, lembrando que é a segunda maior cultura agrícola dos EUA.
"Nós temos alertado que o produtor brasileiro deve, sim, temer esse acordo", diz, citando os números deste ano. "A compra adicional de soja brasileira pela China, que foi para 76% do total exportado, elevou a rentabilidade para US$ 12,50 por bushel."
Larissa Wachholz, da Vallya Participações, também vê um acordo sino-americano sobre soja como "muito provável". Mas acredita que será de caráter restrito, sem "privilegiar a americana em detrimento da brasileira". Significaria apenas um retorno à "normalidade do fornecimento pelos EUA de 20%, 25% do que a China importa de soja".
Mas avisa Wachholz, que volta à China nos próximos dias: "Agora, onde o produtor brasileiro pode ser realmente prejudicado é caso haja um acordo mais amplo, olhando para os próximos anos, em que esse percentual de fornecimento encontre um novo balanço. Principalmente se o balanço for repentino".
Ela aconselha o produtor a seguir atento aos efeitos do acerto entre Xi e Trump, "para buscar se imunizar, porque não há como influir nesse processo: é uma decisão entre a China e os Estados Unidos, as duas maiores economia do mundo".
