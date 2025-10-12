Terras raras: Brasil deveria preferir negociar com os EUA ou com a China?

Neste domingo, ao buscar aliviar a tensão com Trump, um porta-voz do Ministério do Comércio prometeu facilitar as licenças para o acesso às terras raras e seus métodos de refino.

A Malásia já teria começado a negociar com a China antes mesmo do anúncio. O formato discutido seria de uma joint venture entre fundos dos dois países, para montar uma refinaria e transferir tecnologia.

Como alertam os analistas, grandes reservas de pouco servem, sem o conhecimento para processá-las. "Terras raras são inúteis se você não consegue transformá-las em uma liga", diz TP Huang, engenheiro chinês baseado nos EUA.

O governo brasileiro passou a investir num projeto que reúne universidades, institutos de pesquisas e startups de todo o país, apelidado de MagBras, para consolidar uma cadeia produtiva nacional. Mas um eventual acordo de Lula com Xi Jinping, que voltou nesta semana a chamar de "amigo do Brasil", pode acelerar esse esforço.

A exportação de compostos de metais de terras raras para a China já vem crescendo. Relatório do Conselho Empresarial Brasil-China mostrou que bateu em US$ 6,7 milhões no primeiro semestre, mais que o triplo de todo o ano passado. A China é praticamente o único cliente.

"O Brasil tem grandes reservas, é importante que aproveite", diz Huang. "Mas, a menos que tenha a tecnologia, não tem como tirar vantagem. Ela pode ser transferida facilmente da China para certos países. Depende de garantias do Brasil de que não será passada para os EUA sem permissão."