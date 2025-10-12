Terras raras: Brasil deveria preferir negociar com os EUA ou com a China?
O governo Lula, a exemplo de outros em negociação tarifária com os Estados Unidos, como o australiano, vai propor um acordo a Donald Trump sobre as reservas brasileiras de terras raras, nas conversas preparatórias para o encontro de ambos. É o que indicam ministros e o próprio presidente brasileiro.
O maior controle chinês sobre a exportação e a tecnologia usada para refinar terras raras, anunciado na última quinta-feira, acelerou as ofertas —dada a dependência americana da China, maior produtor, evidenciada uma vez mais.
Mas o anúncio em Pequim também abriu a porta para que emergentes próximos da China, como o Brasil ou a Malásia, tenham acesso à tecnologia para processar os minerais. É o que vêm afirmando analistas chineses.
Neste domingo, ao buscar aliviar a tensão com Trump, um porta-voz do Ministério do Comércio prometeu facilitar as licenças para o acesso às terras raras e seus métodos de refino.
A Malásia já teria começado a negociar com a China antes mesmo do anúncio. O formato discutido seria de uma joint venture entre fundos dos dois países, para montar uma refinaria e transferir tecnologia.
Como alertam os analistas, grandes reservas de pouco servem, sem o conhecimento para processá-las. "Terras raras são inúteis se você não consegue transformá-las em uma liga", diz TP Huang, engenheiro chinês baseado nos EUA.
O governo brasileiro passou a investir num projeto que reúne universidades, institutos de pesquisas e startups de todo o país, apelidado de MagBras, para consolidar uma cadeia produtiva nacional. Mas um eventual acordo de Lula com Xi Jinping, que voltou nesta semana a chamar de "amigo do Brasil", pode acelerar esse esforço.
A exportação de compostos de metais de terras raras para a China já vem crescendo. Relatório do Conselho Empresarial Brasil-China mostrou que bateu em US$ 6,7 milhões no primeiro semestre, mais que o triplo de todo o ano passado. A China é praticamente o único cliente.
"O Brasil tem grandes reservas, é importante que aproveite", diz Huang. "Mas, a menos que tenha a tecnologia, não tem como tirar vantagem. Ela pode ser transferida facilmente da China para certos países. Depende de garantias do Brasil de que não será passada para os EUA sem permissão."
Sobre o enfrentamento atual entre Pequim e Washington, analistas como Jin Canrong, da Universidade Renmin, mas também americanos como Paul Triolo, da consultoria DGA ASG, avaliam que a China está mais forte para as negociações, devido ao domínio global da cadeia dos minerais.
"É um ponto de virada", diz Canrong. "O controle pela China criou um gargalo nos EUA, como o gargalo causado pelo corte no fornecimento de chips à China em 2018." Segundo Triolo, agora está mais fácil Pequim reproduzir toda a cadeia dos chips do que Washington fazê-lo com as terras raras.
