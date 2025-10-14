Antes de Trump, Lula envia ministros para fortalecer elos com China e Índia
O presidente Lula se prepara para encontrar o presidente Donald Trump daqui a duas semanas, na Malásia, no Sudeste Asiático. Mas também trata de enviar boa parte de seu ministério às potências econômicas da região, para aprofundar e reafirmar a lealdade aos Brics.
Estão na China Alexandre Padilha, da Saúde, Simone Tebet, do Planejamento, e o presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, do Ministério da Ciência e Tecnologia, Francisco Rondinelli Jr.
E o vice Geraldo Alckmin, ministro da Indústria e Comércio, encabeça a partir de quarta uma delegação à Índia, com o mesmo Padilha, José Múcio, da Defesa, e Esther Dweck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, entre outros. Abrem caminho para a visita de Lula, daqui a três meses.
Ouvido em Pequim, logo após se reunir com a ex-presidente Dilma Rousseff, Padilha detalhou que o Novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do Brics, bate o martelo em dezembro para o primeiro "hospital inteligente", em São Paulo.
"Inspirado nos modelos desenvolvidos na China e na Índia", diz o ministro, "é um salto na organização dos serviços hospitalares no Brasil". A comissão de financiamento do NDB já teria aprovado R$ 1,75 bilhão (US$ 320 milhões) para o projeto.
Padilha vai visitar, entre outras inspirações para o Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente de São Paulo, o Hospital Zhongsham da Universidade Fudan, em Xangai, e o Hospital Narayana de Bangalore, na Índia. A viagem também prevê aprofundar parcerias em vacinas, com as chinesas Sinovac e WuXi, e na produção de insulina, com laboratórios chineses e indianos.
Em Nova Déli, segundo integrantes da equipe de Alckmin, o objetivo é avançar em várias frentes comerciais, porque a relação está aquém do potencial, com o Brasil respondendo por apenas 0,8% das importações do país —que tem a maior população do mundo, 1,4 bilhão de pessoas.
Será uma comitiva também de empresários brasileiros, buscando compreender melhor o mercado num momento em que a Índia se mostra mais aberta, politicamente, ao Brasil. Entre outras áreas, Nova Déli já teria demonstrado interesse no poder de compra do SUS (Sistema Único de Saúde) e na indústria brasileira de defesa. A Embraer estará na delegação.
Além do comércio, Alckmin deve buscar investimentos indianos, já com alguma presença no país, de empresas como Novelis, que produz alumínio, e Iveco, de caminhões.
O presidente da CNEN, ouvido em Chengdu, centro nuclear no oeste da China, onde participa de um encontro mundial da Agência Internacional de Energia Atômica, também chefia uma delegação brasileira e deve assinar quatro acordos. "Estão na pasta", disse Rondinelli, listando:
"Na área médica, visando aumentar a nossa produção de radiofármacos. Na mineração, em que eles estão interessados em ampliar a exploração de urânio. Outra é explorar a 'expertise' da China na exploração de terras raras. Já tem empresa privada fazendo, mas a gente quer mais."
Ele vê "muita oportunidade" na Ásia e diz que o Brasil não pode ficar para trás. "Mais para a frente, quem sabe?, até a operação pela China de usinas nucleares no Brasil. Depende de mais flexibilização do monopólio, que eu acho que vai acontecer."
