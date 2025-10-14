Antes de Trump, Lula envia ministros para fortalecer elos com China e Índia

Ouvido em Pequim, logo após se reunir com a ex-presidente Dilma Rousseff, Padilha detalhou que o Novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do Brics, bate o martelo em dezembro para o primeiro "hospital inteligente", em São Paulo.

"Inspirado nos modelos desenvolvidos na China e na Índia", diz o ministro, "é um salto na organização dos serviços hospitalares no Brasil". A comissão de financiamento do NDB já teria aprovado R$ 1,75 bilhão (US$ 320 milhões) para o projeto.

Padilha vai visitar, entre outras inspirações para o Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente de São Paulo, o Hospital Zhongsham da Universidade Fudan, em Xangai, e o Hospital Narayana de Bangalore, na Índia. A viagem também prevê aprofundar parcerias em vacinas, com as chinesas Sinovac e WuXi, e na produção de insulina, com laboratórios chineses e indianos.

Em Nova Déli, segundo integrantes da equipe de Alckmin, o objetivo é avançar em várias frentes comerciais, porque a relação está aquém do potencial, com o Brasil respondendo por apenas 0,8% das importações do país —que tem a maior população do mundo, 1,4 bilhão de pessoas.

Será uma comitiva também de empresários brasileiros, buscando compreender melhor o mercado num momento em que a Índia se mostra mais aberta, politicamente, ao Brasil. Entre outras áreas, Nova Déli já teria demonstrado interesse no poder de compra do SUS (Sistema Único de Saúde) e na indústria brasileira de defesa. A Embraer estará na delegação.

Além do comércio, Alckmin deve buscar investimentos indianos, já com alguma presença no país, de empresas como Novelis, que produz alumínio, e Iveco, de caminhões.