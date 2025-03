Começa amanhã o período de entrega da declaração do Imposto de Renda 2025

Centrais sindicais convocaram para a terça-feira um ato em frente ao Banco Central na Avenida Paulista, em São Paulo, para protestar contra as altas taxas de juros. A manifestação foi denominada "Menos Juros, Mais Empregos.

No esporte, destaque para os sorteios que definirão, na segunda, as chaves para as copas Libertadores da América e Sul-Americana. E, na quarta, a seleção brasileira de futebol entra em campo contra a Colômbia, para mais uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo. Veja outros destaques:

SEGUNDA, 17

Começa o prazo para declarar o Imposto de Renda 2025 . O contribuinte tem até o dia 30 de maio para entregar a declaração.

. O contribuinte tem até o dia 30 de maio para entregar a declaração. O Banco Central divulga a prévia do PIB do mês de janeiro .

. A Conmebol realiza os sorteios dos grupos da Taça Libertadores da América e da Copa Sul-Americana.

TERÇA, 18