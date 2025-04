Feriados da Páscoa e de Tiradentes esvaziam Brasília e adiam votações

A semana será pouco movimentada nos cenários político e econômico por conta dos feriados da Páscoa e de Tiradentes. Na Câmara dos Deputados, as sessões serão virtuais e não há previsão de votações importantes para esses dias. Também não há previsão de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula vai ao Rio de Janeiro visitar obras.

A apreciação do pedido de urgência para a tramitação do projeto que pede anistia aos condenados pelos ataques às sedes dos Três Poderes só será feita depois dos feriados. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, anunciou na última quinta-feira que conseguiu reunir as assinaturas necessárias para levar o projeto ao plenário.

No cenário econômico destaque para divulgações de índices da China, que podem mexer com os mercados globais em meio à guerra comercial que o país trava com os Estados Unidos. Na terça, o governo chinês divulga o resultado do PIB do primeiro trimestre e, no sábado, define patamar das taxas de juros.