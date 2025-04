STF decide se aceita denúncia contra núcleo 2 dos acusados de golpe

Enquanto isso, no Congresso Nacional a expectativa é que o presidente da Câmara, Hugo Motta, analise o requerimento de urgência protocolado pelo PL para colocar em votação no plenário o projeto que pede a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro.

No cenário econômico, o IBGE divulga na sexta a prévia da inflação do mês de abril. No mês de março, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo fechou com alta de 0,56%, mas com desaceleração de 0,75 ponto percentual em comparação ao índice de 1,31% de fevereiro.

E na quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara para discutir o projeto da reforma do Imposto de Renda.

No esporte, os clubes brasileiros entram em campo para mais uma rodada da fase de grupos da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Veja outros destaques:

TERÇA, 22